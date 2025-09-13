Slovenski odbojkarji so svoje tretje svetovno prvenstvo začeli z gladko zmago s 3:0 proti najnižje postavljeni reprezentanci skupine E Čilu. Uvodna tekma v slovenski skupini med Bolgari in Nemci je s 3:0 pripadla Bolgarom. Uvodni niz se je končal po trilerju s 40:38. Za prvo presenečenje so poskrbeli Turki, ki so s 3:0 odpravili Japonce, Portugalci pa so s 3:1 presenetili Kubance.

Svetovno prvenstvo, 2. dan:

Sobota, 13. september:

Slovenija je dvoboj proti Čilu začela v postavi Gregor Ropret (organizator igre), Nik Mujanović, Žiga Štern (sprejemalca), Tonček Štern (korektor), Jan Kozamernik, Alen Pajenk (blokerja) in Jani Kovačič (libero). Kot nekajkrat zaradi poškodbe in odsotnosti Roka Možiča že med pripravami, se je selektor Fabio Soli tudi tokrat odločil, da na mestu sprejemalca začne z Mujanovićem, ki je sicer korektor. Na klopi pa je dvoboj začel kapetan Tine Urnaut, ki je imel čez večino reprezentančnega dela sezone tudi določene zdravstvene težave.

Slovenija - Čile. Foto: Volleyball World

Na samem uvodu so Slovenci nekajkrat vodili za dve ali tri točke, a Čilenci, ki so v dvoboj vstopili povsem obremenjeno, so se vedno vrnili, z 10:9 pa tudi prvič na srečanju povedli. Prvo večjo razliko v nizu so nato slovenski odbojkarji naredili pri 18:14, a žilavi Čilenci se niso predajali. Slovenci so prvi niz na koncu mirno pripeljali do konca in ga dobili s 25:19.

Podoben je bil tudi uvod v drugi niz, Slovenci so večkrat povedli za dve ali tri točke, a Čilenci jih do večje razlike niso pustili. Solijevi varovanci so nekajkrat prišli tudi do štirih točk prednosti, a na koncu je bila razlika še za odtenek manjša, kot v prvem nizu, bilo je 25:20. V tretjem pa so Slovenci že na uvodu zagospodarili na igrišču in takoj povedli s 7:1. Čilenci so nato vzpostavili ravnotežje, v drugem delu niza pa se je prednost Slovenije ponovno začela večati. Na koncu so zadnji niz Slovenci dobili najbolj zanesljivo, s 25:16. Najbolj učinkovit je bil s 15 točkami najbolj učinkovit Tonček Štern. Mujanović jih je dodal 13, Kozamernik deset, Žiga Štern pa devet točk.

T. Štern: To so težke tekme

V prvi izjavi za TV Slovenija je Tonček Štern povedal, da srečanje, kljub temu, da je pripadlo Sloveniji s 3:0, še zdaleč ni bilo lahko: "Prebili smo led. Vedeli smo, da bomo morali iti v tekmo stoodstotno, brez podcenjevanja in narediti vse, da bo izpadlo, kot na koncu je. V prvem setu smo se še tipali, na koncu pa prevzeli vajeti in zasluženo zmagali. To so težke tekme, ker moraš biti zbran v glavi, gledati le nase in ne pasti na na njihov nivo. Verjetno bi zmagali tudi na njihovem nivoju, a za naslednje tekme je dobro, da podelamo na sto odstotkih, čim hitreje zaključimo, se vmes še uigravamo. Zato je pomembno, da gremo take tekme na polno."

Podobno je menil tudi Mujanović, ki se je znašel v novi vlogi sprejemalca, poudaril pa tudi, da sedaj prihajajo težji nasprotniki, tako da se ekipa ne sme ustavljati: "Ne bom lagal, malo mi je bilo nelagodno v novi vlogi na začetku. A ko sem s podporo ekipe prišel v ritem, je šlo lažje. Zadovoljen sem, da smo dobro oddelali začetek prvenstva. Na začetku smo imeli nekaj težav v obrambi, a do konca tekme vse dvignili na dober nivo. Hitro sledijo nove tekme in ne smemo nehati pritiskati."

Nik Mujanović je tokrat igral na mestu sprejemalca. Foto: Volleyball World

Debi je dočakal tudi drugi libero Grega Okroglič: "Menjave med nama z Janijem Kovačičem so novost, on pokriva sprejem, jaz obrambo. To smo testirali na pripravljlanih tekmah in se je dobro izšlo. Čile je bil pravi tekmec za prvo tekmo in prvo zmago. Proti Bolgarom pa potrebujemo več mirnosti in to, da ne delamo nepotrebnih napak."

Po dnevu počitka v ponedeljek proti Bolgarom, ki so ugnali Nemce

V nedeljo bodo imeli Slovenci prost dan, v ponedeljek ob 11.30 pa se bodo merili z Bolgari. Ti so v uvodni tekmi brez izgubljenega niza premagali Nemce. Tekmeca sta odigrala maratonski prvi niz, Bolgari so ga dobili s 40:38, drugi se je končal s 25:22, tretji pa s 25:20.

V osmini finala - napredujeta najboljši ekipi iz vsake od osmih skupin - se bo slovenska skupina križala s skupino D, v kateri so ZDA, Kuba, Portugalska in Kolumbija. Za uvod so Američani s 3:0 upravičili vlogo favorita proti Kolumbiji, Portugalci pa so s 3:1 premagali Kubance. Slovenci se bodo v ponedeljek merili z Bolgari, ki so prvenstvo odprli z zmago nad Nemci. Foto: Volleyball World

Turki presenetili Japonce

Za prvo večje presenečenje so poskrbeli Turki, ki so brez izgubljenega niza s 3:0 (19, 23, 19) premagali pred prvenstvom peto ekipo lestvice Mednarodne odbojkarske zveze Japonsko. Uvodni zmagi sta zabeležili tudi Kanada in Nizozemska.

Slovenska reprezentanca na SP na Filipinih: Sprejemalci: Tine Urnaut, Žiga Štern, Rok Bračko, Luka Marovt

Podajalca: Gregor Ropret, Nejc Najdič

Korektorja: Tonček Štern, Nik Mujanović

Srednji blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar, Janž Janez Kržič

Prosta igralca: Jani Kovačič, Grega Okroglič

Selektor: Fabio Soli

Pomočnika selektorja: Gregor Jerončič, Francesco Guarnieri

Trenerja za telesno pripravo: Gioele Rosellini, Andraž Komatar

Statistik: Antonio Mariano

Zdravnik: Mile Majstorović

Fizioterapevt: Žiga Planinc

Vodja reprezentance: Alen Djordjevič

