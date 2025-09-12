Za uvod domačini in Tunizijci, Slovenci se pripravljajo na Čile

Na Filipinih se začenja 21. svetovno prvenstvo za odbojkarje, na katerem bo sodelovalo 32 reprezentanc. Naslov prvakov branijo Italijani, tretjič pa bodo na svetovnem prvenstvu sodelovali tudi Slovenci. Ti so na zadnjem zasedli četrto mesto. Slovenska reprezentanca bo prvič na delu v soboto ob 15. uri, ko ji bodo v Pasayu na obrobju Manile nasproti stali Čilenci. Program danes ob 13. uri odpirajo gostitelji Filipinci in Tunizijci.

Svetovno prvenstvo za odbojkarje bo na Filipinih potekalo med 12. in 28. septembrom, in sicer v mestih Pasay in Quezon City.

Tudi tokrat bo sodelovalo 32 reprezentanc, razdeljenih v osem skupin po štiri. Vsak bo v skupini odigral tri tekme, prvo in drugouvrščeni pa se bosta po treh tekmah uvrstila v izločilne boje osmine finala.

Slovenski odbojkarji, ki so se na vrhunec sezone od začetka septembra pripravljali v Aziji, bodo prvo tekmo prvenstva odigrali v soboto ob 15. uri proti Čilencem. Foto: OZS

Še tretjič bodo na svetovnem prvenstvu igrali Slovenci. Leta 2018 so bili 12., pred tremi leta pa prišli vse do polfinala in na koncu zasedli četrto mesto. Slovenci so v svoji skupini uvrščeni najvišje, na sedmo mesto svetovne lestvice, ob njih so v skupini E še Nemci (8.), Bolgari (15.) in Čilenci (27.). Prav Čile bo v soboto ob 15. uri v dvorani Mall of Asia v Pasayu na obrobju Manile prvi tekmec slovenskih odbojkarjev, ki jih vodi italijanski trener Fabio Soli.

Italijani branijo naslov. Foto: Volleyball World

Naslov svetovnih prvakov branijo Italijani, ki so pred tremi leti v Katovicah Poljakom preprečili, da bi tretjič zapored postali svetovni prvaki. Bron so po zmagi nad Slovenci takrat osvojili Brazilci. Krog favoritov za kolajne je širok, ne gre pozabiti še olimpijskih prvakov Francozov, Japoncev, Američanov ...

Prvenstvo bodo ob 13. uri po slovenskem času odprli gostitelji Filipinci in Tunizijci.

