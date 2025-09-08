Bratje z igrišča – zaključek športne serije, ki je navdušila Slovenijo

Ko se končajo največje športne zgodbe, ne ostane le rezultat, ostane občutek. Bratje z igrišča, serija, ki je presegla meje dokumentarca in navdušila celo tiste, ki odbojke ne spremljajo vsak dan, se poslavlja z velikim finalom. Zadnji del z naslovom Zapuščina gledalcem razkriva, kaj zares ostane, ko kamere prenehajo snemati in se ugasnejo še zadnje luči v dvorani. Ogled zadnjega dela je ekskluzivno na voljo na platformi NEO, a le še en teden.

To ni (samo) šport. To je zgodba, ki te zadene naravnost v srce.

Serija Bratje z igrišča že v prvih minutah razkrije, da ne gre za običajen športni dokumentarec. Z dramatično glasbo in dinamično montažo nas popelje naravnost v zakulisje slovenske reprezentance, v tiste tihe trenutke pred začetkom tekme, napeto koncentracijo igralcev in eksplozijo emocij ob prvem servisu.

Zgodba se začne na odločilni kvalifikacijski tekmi aprila 2024, a nas nato v slogu akcijskega filma vrne skoraj dve desetletji nazaj, v leto 2007, ko so se reprezentanci pridružili nosilci današnjega uspeha, med njimi tudi mladi Tine Urnaut. Takrat je bila Slovenija še daleč od vrha, a sanje so bile že zasajene.

Foto: Ana Kovač

Pod serijo se podpisujeta nekdanji reprezentant Alen Djordjević in režiser Gašper Pavli, ki sta skozi vseh šest epizod stkala iskren in pronicljiv vpogled v življenja igralcev in ekipe. Ne gre le za zmagovalne nize in vzpon na drugo mesto svetovne lestvice. Gre za zgodbo o vztrajnosti, povezanosti in generaciji, ki je na novo definirala, kaj pomeni biti reprezentanca.

Zadnji del – Zapuščina: Ko se kamera umakne, ostanejo vrednote

Šesti del serije, naslovljen Zapuščina, zaokroži pripoved z močnim emocionalnim nabojem. Čeprav izid kvalifikacijske tekme že poznamo, nas serija s svojo pripovedno močjo in filmskim ritmom znova popelje v tiste ključne trenutke: v odločitve, tremo in upanje, ki jih je sicer moč občutiti samo, ko se doživljajo prvič.

A zgodba ni zgrajena le okrog zmag in rezultatov. Njeno jedro so izkušnje, ki jih zdajšnja generacija predaja naprej, kot simbol nečesa večjega od posameznih tekem. V ospredje stopijo vrednote, ki so to reprezentanco naredile posebno: medsebojno spoštovanje, skupen cilj, odgovornost in pripravljenost na odrekanje.

Foto: VolleyballWorld

To je poglavje, ki bi ga moral videti vsak, ki verjame, da šport ni le seštevek točk, ampak kultura, navdih in zgled, ki ostane tudi takrat, ko se tekma konča.

Kje si serijo ogledati? Serija Bratje z igrišča je ekskluzivno na voljo na platformi NEO, namenjeni naročnikom televizijskih storitev Telekoma Slovenije. Ogledate si jo lahko: na televizorju prek NEO Smartboxa,

na mobilni napravi v aplikaciji NEO,

v aplikaciji NEO Lite

ali kar v spletnem brskalniku na: neo.io.

Ustvarjalci so želeli povedati zgodbo, ki presega šport

Zgodbo, ki se dotakne univerzalnih tem (vztrajnosti, predanosti in vrednot) so ustvarjalci gradili več kot dve leti. Posneli so več kot 60 intervjujev, zbrali neprecenljive zakulisne trenutke in arhivske posnetke, ki jih javnost do zdaj ni imela priložnost videti. Ta avtentičnost je tisto, kar serijo dela unikatno in tako priljubljeno med gledalci.

Foto: Aleš Fevžer

Kot sta v intervjuju poudarila avtorja serije,Alen Djordjević in Gašper Pavli, je bil cilj veliko širši kot zgolj portret reprezentance:

"Nismo želeli predstaviti zgolj zgodbe o slovenski reprezentanci, ki bi zanimala samo Slovence. Serijo smo delali za vse, ki jih zanima šport – in življenje." — Gašper Pavli

Tudi zato je serija nastala v angleški različici. Ko so napovednik videli predstavniki svetovne odbojkarske zveze FIVB, so prepoznali globalni potencial: zgodbo, ki lahko navdihuje športnike in navijače povsod po svetu.