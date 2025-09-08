Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je iz Osake, kjer je opravila dve pripravljalni tekmi, preselila na prizorišče svetovnega prvenstva v Manilo, kjer je danes opravila prvi trening, jutri pa jo čaka predzadnja pripravljalna tekma. Njen tekmec bodo Iranci. Slovenci bodo prvenstvo, na katerem bodo branili četrto mesto, odprli v soboto ob 15. uri, ko jim bodo nasproti stali Čilenci.

Slovenska izbrana vrsta se je na drugi konec sveta odpravila konec avgusta. Prvi postanek je imela na Japonskem, kjer je dober teden priprav izkoristila za privajanje na časovno razliko, tekmovalni ritem pa je pridobivala s tekmami proti japonskemu prvoligašu Osaka Sakai Blazers in ga dvakrat premagala.

Slovenci so se v nedeljo iz Osake preselili na prizorišče letošnjega mundiala v Manilo, kjer se bodo od 13. septembra naprej merili za najvišja mesta. V skupinskem delu bodo njihovi nasprotniki Čile, Bolgarija in Nemčija, v osmino finala pa bosta napredovala prvo- in drugouvrščeni iz skupine.

Za reprezentanco, ki jo kot selektor vodi Italijan Fabio Soli, bo to tretje svetovno prvenstvo. Na zadnjem leta 2022 so se prebili vse do polfinala, na koncu pa zasedli četrto mesto. Za kar šest mladih odbojkarjev – Roka Bračka, Janža Kržiča, Luko Marovta, Nejca Najdiča, Grego Okrogliča in Nika Mujanovića – bo to debi na svetovnem odru.

Slovenski trening v Manili (video: OZS):

Soli: Občutili smo, kako težko je spremeniti okolje

Solijeva zasedba je danes v Manili opravila prvi trening, v torek in sredo pa jo čakata še dve pripravljalni tekmi. Najprej z Iranom, nato še z Argentino.

"Ti dve tekmi za nas predstavljata zadnjo priložnost, da izpilimo formo in da bomo na prvo tekmo svetovnega prvenstva čim bolje pripravljeni," pravi selektor. Foto: VolleyballWorld

"Včeraj in danes smo imeli priložnost, da smo se dodobra spoznali z novo lokacijo, Filipini. Danes smo opravili prvi trening z žogo in občutili smo, kako težko je spremeniti okolje. Nimamo veliko časa, da se pripravimo na prvi obračun s Čilom. Točno stanje ekipe bomo videli jutri, ko nas čaka prva pripravljalna tekma tukaj proti Iranu in dan kasneje proti Argentini. Ti dve tekmi za nas predstavljata zadnjo priložnost, da izpilimo formo in da bomo na prvo tekmo svetovnega prvenstva čim bolje pripravljeni," je po treningu za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal 45-letni italijanski trener.

Ta bo lahko na tokratnem svetovnem prvenstvu računal na podajalca Gregorja Ropreta in Nejca Najdiča, korektorja Tončka Šterna in Nika Mujanovića, srednje blokerje Alena Pajenka, Jana Kozamernika, Saša Štalekarja in Janža Janeza Kržiča, sprejemalce Tineta Urnauta, Žigo Šterna, Roka Bračka in Luko Marovta ter prosta igralca Janija Kovačiča in Grego Okrogliča.

Tekma z Iranom bo ena zadnjih priložnosti za tekmovalne odgovore. Foto: Volleyballworld

Slovence prva tekma prvenstva čaka proti Čilu (13. september ob 15. uri), sledila bosta še obračuna z Bolgari (15. september ob 11.30) in Nemci (17. september ob 15. uri). Slovenci na svetovni lestvici zasedajo sedmo mesto, Nemci so osmi, Bolgari 15., Čilenci pa 27.