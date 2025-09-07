Olimpijske prvakinje drugič ali evropske prvakinje prvič?

Na sporedu sta le še zadnji dejanji odbojkarskega svetovnega prvenstva za ženske. V boju za bron se bosta pomerili Brazilija in Japonska. V velikem finalu si bosta nasproti stali aktualna olimpijska prvakinja Italija in aktualna evropska prvakinja Turčija. Italijanke so bile do zdaj svetovne prvakinje enkrat, leta 2002, Turkinje pa bodo osvojile sploh prvo odličje na svetovnih prvenstvih.