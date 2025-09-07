Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nedelja,
7. 9. 2025,
10.25

Svetovno prvenstvo v odbojki, finale in tekma za 3. mesto

Olimpijske prvakinje drugič ali evropske prvakinje prvič?

turška odbojkarska reprezentanca | Lahko Turkinje na kolena spravijo še Italijanke? | Foto Volleyball World

Lahko Turkinje na kolena spravijo še Italijanke?

Foto: Volleyball World

Na sporedu sta le še zadnji dejanji odbojkarskega svetovnega prvenstva za ženske. V boju za bron se bosta pomerili Brazilija in Japonska. V velikem finalu si bosta nasproti stali aktualna olimpijska prvakinja Italija in aktualna evropska prvakinja Turčija. Italijanke so bile do zdaj svetovne prvakinje enkrat, leta 2002, Turkinje pa bodo osvojile sploh prvo odličje na svetovnih prvenstvih.

Svetovno prvenstvo, finale in tekma za 3. mesto:

Nedelja, 7. september:

Turčija Italija SP v odbojki 2025 odbojka
