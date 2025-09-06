Slovenci tudi v drugo boljši od japonskega prvoligaša, zdaj se selijo na Filipine #video

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca, ki je zadnji sklop priprav pred tretjim svetovnim prvenstvom opravila na Japonskem, je odigrala še drugo pripravljalno tekmo proti japonskemu prvoligašu Osaka Blazers Sakai in slavila s 3:0 (21, 21, 16).

Za varovanci italijanskega stratega na slovenski klopi Fabia Solija je še druga preizkušnja v sklopu priprav na svetovno prvenstvo, ki bo med 12. in 28. septembrom potekalo na Filipinih. Po četrtkovi pripravljalni tekmi s prvoligašem Osaka Blazers Sakai so danes odigrali še drugi medsebojni obračun pred odhodom na lokacijo njihovega tretjega svetovnega prvenstva. Slovenci so namreč na mundialu prvič nastopili leta 2018, v boj za svetovno krono pa so se podali še leta 2022, ko so nastop zaključili na visokem četrtem mestu.

"Tekmi sta dali dober vpogled v stanje, v katerem smo"

V primerjavi z nastopi v Ligi narodov je slovenska reprezentanca okrepljena z dvema dolgoletnima reprezentantoma. Za podajalca z bogatimi izkušnjami Grego Ropreta in odličnega blokerja Alena Pajenka bo letošnje svetovno prvenstvo že tretje.

Alen Pajenk (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Pajenk je po drugi pripravljalni tekmi na Japonskem povedal: "Ti dve tekmi z Osako sta zagotovo dobrodošli za nas, saj je bilo od zadnje tekme, ki smo jo odigrali v sklopu Lige narodov, do zdaj kar nekaj časa. Obe tekmi sta dali dober vpogled v stanje, v katerem smo, sploh zame in za Grego Ropreta, ki sva se reprezentanci pridružila naknadno. Mislim, da smo formo zdaj ujeli, teh zadnjih nekaj dni pred svetovnim prvenstvom pa bomo izkoristili, da popravimo napake, ki jih delamo, da bomo na prvenstvo prišli maksimalno pripravljeni."

Jan Kozamernik (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

"Navdušili so me mladi, ki so prinesli veliko nove energije!

Foto: OZS Slovenski srednji bloker Jan Kozamernik po zaključenih pripravah v Osaki ni skrival zadovoljstva nad prikazano igro slovenske izbrane vrste: "Za nami je še druga tekma proti ekipi Sakai Blazers in mislim, da smo tekmi dobro izkoristili. Zagotovo sta pripomogli k preizkušanju našega uigravanja in novih akcij in tega, kako naj bi bilo vse skupaj videti na igrišču. Iz tega vidika menim, da je šlo vse zelo dobro, saj smo tudi sami prikazali dobre predstave. Navdušili so me mladi, ki so stopili na igrišče in s tem prinesli veliko nove energije ter potez, vse pa je zelo pozitivno. Zdaj se odpravljamo na Filipine, kjer nas čakajo še zadnje priprave, in mislim, da bomo kar najbolje pripravljeni na svetovno prvenstvo in že prvo tekmo odigrali z igro, kot si jo želimo."

Tudi na današnji tekmi sta ekipi odigrali še dodatni četrti niz, boljša nasprotnica pa je bila tudi tokrat Slovenija s 25:16.

Zdaj selitev na Filipine

Slovenci se zdaj selijo na Filipine, kjer bodo opravili še zadnje treninge pred začetkom težko pričakovanega svetovnega prvenstva. Pred uvodno tekmo na mundialu, ki jo bodo odigrali 13. septembra proti reprezentanci Čila v skupini E, jih čakata še dve pripravljalni tekmi, ki ju bodo v Manili odigrali z Iranom in Argentino.

Soli bo lahko v Manili na Filipinih računal na 14 odbojkarjev: podajalca Gregorja Ropreta in Nejca Najdiča, korektorja Tončka Šterna in Nika Mujanovića, srednje blokerje Alena Pajenka, Jana Kozamernika, Saša Štalekarja in Janža Janeza Kržiča, sprejemalce Tineta Urnauta, Žigo Šterna, Roka Bračka in Luko Marovta ter prosta igralca Janija Kovačiča in Grego Okrogliča.

Preberite še: