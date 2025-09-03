Po uspešni ljubljanski junijski premieri uvodnih delov športno dokumentarne serije Bratje z igrišča je bil v ponedeljek, 1. septembra, na programu Telekoma Slovenije NEO predvajan še "veliki finale", torej zadnji, šesti del serije. Zgodba, ki odstira zakulisje ene najuspešnejših poti slovenskega športa, moške odbojkarske reprezentance iz anonimnosti do svetovnega vrha, je sploh prva slovenska športna serija, ki povsem od blizu, brez filtra, iz ozadja, iz slačilnice dokumentira dramo, ki jo lahko spiše le šport.

V septembru sledi še predvajanje zadnjega dela serije na VOYO.SI, potem pa se celotna serija Bratje z igrišča seli na Kanal A, kjer bo ob prihajajočih koncih tedna predstavljenih vseh šest delov serije in sicer 13., 14., 20., 21. ter 27. in 28. septembra vselej s pričetkom ob 18. uri.

Termini predvajanja serije Bratje z igrišča na Kanalu A so za slovenske ljubitelje športa, še posebej odbojke, tako rekoč idealni. Gre za odbojkarsko zelo intenziven mesec, saj so v teh dneh naše reprezentantke zaključile z nastopi na svojem prvem svetovnem prvenstvu, ko so na Tajskem prekosile same sebe in se uvrstile v osmino finala, hkrati pa bo med predvajanjem serije potekalo tudi moško svetovno prvenstvo, kjer bodo prav "glavni junaki", torej bratje z igrišča, z uspešnimi igrami na Filipinih celotni Sloveniji vnovič skušali pričarati nepozabne odbojkarske trenutke in zmage, kakršnim smo ves čas priča tudi v seriji Bratje z igrišča.

Prav na dan prve tekme naših fantov na SP na Filipinih (v soboto, 13. septembra, proti Čilu) bo na Kanalu A predvajan prvi del serije, zadnja dva dela Bratje z igrišča pa bosta na sporedu na isti konec tedna, ko se bo na Filipinih odločalo o medaljah (polfinale 27. 9. in finale 28. 9.). Ne pozabite torej, ljubitelji odbojke, september torej ni rezerviran zgolj za spremljanje naših bojev na svetovnem prvenstvu, temveč tudi za vzporedno spremljanje zakulisja nastanka te izjemne generacije naših bratov z igrišča.

