Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
26. 9. 2025,
10.23

Osveženo pred

26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Odbojkarska zveza Slovenije slovenska odbojkarska reprezentanca smrt Vladimir Braco Janković

Petek, 26. 9. 2025, 10.23

26 minut

Umrl nekdanji odbojkarski selektor Janković

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Vladimir Braco Janković | Foto Facebook HOK Gorica

Foto: Facebook HOK Gorica

Odbojkarska zveza Slovenije je s spominskim zapisom sporočila, da je v četrtek v 84. letu starosti umrl odbojkarski strokovnjak, velik športni zanesenjak in nekdanji selektor moške reprezentance Slovenije Vladimir Braco Janković. Slednji je Slovenijo vodil v letih 1996 in 1997.

Odbojka je bila njegovo življenje in ji je bil predan vse do zadnjih dni, odhod tako velikega strokovnjaka pa pušča veliko praznino, so zapisali pri krovni slovenski zvezi.

"Generacijam odbojkarjev je bil trener, učitelj in mentor, zaradi njega so vzljubili ta šport, od njega so črpali znanje, ki ga je nesebično delil, tudi v okviru aktivnosti Fakultete za šport v Ljubljani in Društva odbojkarskih trenerjev Slovenije, pri nas pa je velik pečat pustil predvsem pri razvoju teorije in prakse," so navedli pri OZS.

Poleg znanstveno-pedagoškega dela na Kineziološki fakulteti v Zagrebu je imel Janković tudi zelo dolgo in bogato igralsko ter trenersko kariero. Kot odbojkar je nastopal za Borovo, Vukovar, Mladost, Spem Faenzo in Modričo, za reprezentanco Jugoslavije pa je nastopil 135-krat.

Bil je trener v številnih hrvaških klubih, v Mladosti, Sisku, Novem Zagrebu, Azeni in Zagrebu, pa tudi v tujini. Uspešno je vodil Trst, Padovo, Modeno, s katero je osvojil pokal evropskih prvakov, Brescio, Pančevo ter Hot Volley Wien, vlogo trenerja in svetovalca pa je opravljal tudi v Sloveniji, večinoma na Štajerskem in v Novem mestu.

Na reprezentančni ravni je bil selektor moških odbojkarskih reprezentanc Jugoslavije, Hrvaške in Slovenije, ki jo je vodil v letih 1996 in 1997.

Za svoje trenersko delo je Janković prejel številna priznanja.

Preberite še:

Češka odbojkarska reprezentanca
Sportal To se na svetovnih prvenstvih ni zgodilo že skoraj 60 let
bolgarska odbojkarska reprezentanca
Sportal Nor preobrat Bolgarov, češka pravljica se nadaljuje
Italijanska odbojkarska reprezentanca
Sportal Svetovni in evropski prvaki gladko v polfinale
Odbojkarska zveza Slovenije slovenska odbojkarska reprezentanca smrt Vladimir Braco Janković
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.