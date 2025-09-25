Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. B., Pe. M.

Četrtek,
25. 9. 2025,
16.30

Osveženo pred

1 ura, 6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,64

Natisni članek

Natisni članek
Bolgarija ZDA Češka odbojka SP v odbojki 2025

Četrtek, 25. 9. 2025, 16.30

1 ura, 6 minut

Svetovno prvenstvo v odbojki, Manila, četrtfinale

Nor preobrat Bolgarov, češka pravljica se nadaljuje

Avtorji:
B. B., Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,64
češka odbojkarska reprezentanca | Čehi so v polfinalu s 3:1 premagali Iran. | Foto Volleyball World

Čehi so v polfinalu s 3:1 premagali Iran.

Foto: Volleyball World

Na zadnji četrtfinalni tekmi svetovnega prvenstva so za odbojkarsko poslastico poskrbeli Bolgari in slovenski krvniki Američani. Zadnji so vodili z 2:0 v nizih, nato pa so se Bolgari vrnili v igro, izenačili in zmagali po petih nizih. Bolgare v sobotnem polfinalu čaka presenečenje prvenstva Češka, ki je za svoj največji uspeh na mundialih s 3:1 premagala Iran. V drugem polfinalu se bodo pomerili branilci naslova Italijani in evropski prvaki Poljaki.

Italijanska odbojkarska reprezentanca
Sportal Svetovni in evropski prvaki gladko v polfinale
slovenska odbojkarska reprezentanca
Sportal Dejan Vinčić: Fantje morajo biti ponosni na to, kar so naredili to poletje

Češka odbojkarska reprezentanca se je prvič v zgodovini samostojne države uvrstila v polfinale, medtem ko se je Češkoslovaška pred desetletji že veselila svetovnega naslova. Na Filipinih so Čehi s 3:0 premagali Srbe, nato z 0:3 izgubili z Brazilci, na zadnji tekmi skupinskega dela pa so si brez izgubljenega niza zagotovili napredovanje v osmino finala. V tej jim je nasproti stala Tunizija, ki so jo premagali s 3:0.

V današnjem četrtfinalu pa so po izgubljenem uvodnem nizu s 3:1 (–22, 25, 20, 21) ugnali Irance in se veselili uvrstitve v polfinale.

V češki izbrani vrsti sta bila danes zelo razpoložena Patrik Indra in Lukaš Vašina, ki sta vpisala 22 in 21 točk. Pri Iranu sta po 18 točk dosegla Ali Hajipour Moghadam Farouji in Poriya Hossein Khanzadeh Firouzjah.

Bolgari se po velikem preobratu veselijo napredovanja v polfinale. | Foto: Volleyball World Bolgari se po velikem preobratu veselijo napredovanja v polfinale. Foto: Volleyball World

V drugem polfinalu so se pomerili Američani in Bolgari. Slovenski krvniki iz osmine finala so povedli z 2:0, nato pa tekmecem dopustili, da so se vrnili v igro in zmagali po petih nizih.

Ob zmagi je blestel Aleksandar Nikolov, ki je dosegel kar 29 točk, dve z asom, Asparuh Asparuhov jih je dodal 12, Ilija Petkov pa deset. Pri Američanih je Ethan Champlin vknjižil 17 točk, Jordan Ewert pa 15.

Bolgari so na svetovnih prvenstvih osvojili pet kolajn, a nikoli jim ni uspelo priti do zlata, enkrat so bili srebrni, štirikrat pa bronasti. Zadnjič leta 2006.

Zmagovalca današnjih tekem se bosta v sobotnem polfinalu pomerila med seboj, v drugem polfinalu bodo igrali Italijani in Poljaki.

Polfinale

Sobota, 27. september
Češka - Bolgarija
Poljska - Italija

Svetovno prvenstvo, četrtfinale

Četrtek, 25. september

Preberite še:

Fabio Soli
Sportal Selektor se je po slovesu od SP vrnil k eni tekmi #video
Bolgarija ZDA Češka odbojka SP v odbojki 2025
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.