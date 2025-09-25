Nor preobrat Bolgarov, češka pravljica se nadaljuje

Na zadnji četrtfinalni tekmi svetovnega prvenstva so za odbojkarsko poslastico poskrbeli Bolgari in slovenski krvniki Američani. Zadnji so vodili z 2:0 v nizih, nato pa so se Bolgari vrnili v igro, izenačili in zmagali po petih nizih. Bolgare v sobotnem polfinalu čaka presenečenje prvenstva Češka, ki je za svoj največji uspeh na mundialih s 3:1 premagala Iran. V drugem polfinalu se bodo pomerili branilci naslova Italijani in evropski prvaki Poljaki.

Češka odbojkarska reprezentanca se je prvič v zgodovini samostojne države uvrstila v polfinale, medtem ko se je Češkoslovaška pred desetletji že veselila svetovnega naslova. Na Filipinih so Čehi s 3:0 premagali Srbe, nato z 0:3 izgubili z Brazilci, na zadnji tekmi skupinskega dela pa so si brez izgubljenega niza zagotovili napredovanje v osmino finala. V tej jim je nasproti stala Tunizija, ki so jo premagali s 3:0.

V današnjem četrtfinalu pa so po izgubljenem uvodnem nizu s 3:1 (–22, 25, 20, 21) ugnali Irance in se veselili uvrstitve v polfinale.

V češki izbrani vrsti sta bila danes zelo razpoložena Patrik Indra in Lukaš Vašina, ki sta vpisala 22 in 21 točk. Pri Iranu sta po 18 točk dosegla Ali Hajipour Moghadam Farouji in Poriya Hossein Khanzadeh Firouzjah.

Bolgari se po velikem preobratu veselijo napredovanja v polfinale. Foto: Volleyball World

V drugem polfinalu so se pomerili Američani in Bolgari. Slovenski krvniki iz osmine finala so povedli z 2:0, nato pa tekmecem dopustili, da so se vrnili v igro in zmagali po petih nizih.

Ob zmagi je blestel Aleksandar Nikolov, ki je dosegel kar 29 točk, dve z asom, Asparuh Asparuhov jih je dodal 12, Ilija Petkov pa deset. Pri Američanih je Ethan Champlin vknjižil 17 točk, Jordan Ewert pa 15.

Bolgari so na svetovnih prvenstvih osvojili pet kolajn, a nikoli jim ni uspelo priti do zlata, enkrat so bili srebrni, štirikrat pa bronasti. Zadnjič leta 2006.

Zmagovalca današnjih tekem se bosta v sobotnem polfinalu pomerila med seboj, v drugem polfinalu bodo igrali Italijani in Poljaki.

Polfinale Sobota, 27. september

Češka - Bolgarija

Poljska - Italija

Svetovno prvenstvo, četrtfinale

Četrtek, 25. september

