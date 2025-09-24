Svetovni in evropski prvaki gladko v polfinale

S tekmo med branilko naslova Italijo in Belgijo se je na Filipinih začel četrtfinalni spored svetovnega prvenstva. Azzurri so nadigrali Belgijce. Gladko so dobili vse tri nize (13, 18, 18) in se maščevali tekmecu za poraz v skupinskem delu, zaradi katerega je Italija ostala brez prvega mesta. Italijani so bili v izločilnem delu bistveno boljši in se kot prvi na tem prvenstvu uvrstili med najboljše štiri. Drugo sredino vstopnico za polfinale so dvignili aktualni evropski prvaki Poljaki, ki so prav tako s 3:0 (15, 22, 19) odpravili Turke.

Italijani so v Pasay Cityju tekmecu, ki je že s samo uvrstitvijo v četrtfinale izenačil svoj največji uspeh na prvenstvih, takoj pokazali, da iz tekme v tekmo rastejo. Z dobrimi servisi, blokom in zanesljivo igro v napadu so jim v prvem nizu dovolili le 13 točk.

Njihova premoč se je nadaljevala tudi na začetku drugega niza, v katerem so povedli s 7:2, Belgijci so se nato nekajkrat približali, a italijanski selektor Ferdinando De Giorgi je z odmori znal zaustaviti njihove občasne nalete. V drugem delu niza se je praktično na igrišču spet videlo le njih, tekmec ni imel nobenih možnosti.

Belgijci so z uvrstitvijo v četrtfinale izenačili svoj najboljši uspeh na SP v zgodovini. Foto: Reuters Nekoliko boljši odpor so Belgijci nudili na začetku tretjega niza, ko so celo vodili za dve točki, a po izidu 10:10 je na servisno črto prišel Alesandro Michieletto in s pomočjo ekipnega bloka poskrbel za štiri zaporedne točke. Če so tudi po tem Belgijci še imeli nekaj upanja, se je to razblinilo po novi seriji dobrih servisov Michieletta v končnici.

V italijanski vrsti so bili razpoloženi vsi, ki so stopili na igrišče, z 12 točkami pa je bil najučinkovitejši bloker Roberto Russo, izkazal se je s štirimi bloki. Točko manj je dosegel Michieletto, v statistiko je vpisal štiri ase. Pri Belgijcih je korektor Ferre Reggers prispeval 13 točk.

Italijani, ki so v osmini finala izločili Argentino, pred tem pa brez izgubljenega niza premagali še Alžirijo in Ukrajino, so bili do zdaj štirikrat svetovni prvaki. Poleg leta 2022 so naslov trikrat osvojili med letoma 1990 in 1998.

Poljaki ali Turki?

Na drugi današnji tekmi si za polfinalno vstopnico merijo Poljaki in Turki. Obe ekipi sta še neporaženi, evropski prvaki Poljaki so premagali Romune, Katarce, Nizozemce in v osmini finala še Kanadčane. Turki pa so bili v skupini boljši od Japoncev, Libijcev in Kanadčanov, v osmini finala pa izločili Nizozemce.

V četrtek sledita še druga četrtfinala. Za uvod se bodo pomerili Čehi in Iranci, nato pa še slovenski krvniki Američani in Bolgari.

Svetovno prvenstvo, četrtfinale

Sreda, 24. september

Četrtek, 25. september

