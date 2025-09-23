Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. B., Pe. M.

Torek,
23. 9. 2025,
16.33

48 minut

Torek, 23. 9. 2025, 16.33

48 minut

Svetovno prvenstvo v odbojki, Manila, osmina finala

Iranci razžalostili varovance Gheorgheja Cretuja, Čehi pisali zgodovino

Avtorji:
B. B., Pe. M.

Srbi so v boju za četrtfinale izgubili z Iranom. | Foto Volleyball World

Srbi so v boju za četrtfinale izgubili z Iranom.

Foto: Volleyball World

Na zadnji tekmi osmine finala svetovnega prvenstva na Filipinih je Iran s 3:2 (–23, 19, –24, 22, 9) premagal Srbijo, ki jo vodi Gheorghe Cretu, in postal osmi četrtfinalist. Zmagovalec se bo v četrtek za polfinale udaril s Čehi, ki so s 3:0 odpravili Tunizijo in se prvič v zgodovini samostojne države prebili v četrtfinale.

Znani so vsi četrtfinalisti svetovnega odbojkarskega prvenstva. Po Poljakih, Turkih, Italijanih, Belgijcih, Američanih in Bolgarih sta si danes četrtfinalno vstopnico priborila še Češka in Iran.

Zadnji je na zadnjem dvoboju osmine finala po petih nizih premagal pomlajene Srbe, ki jih vodi Gheorghe Cretu. Ti so dvakrat vodili v nizih, a so Iranci vselej izenačili in izsilili tie-break. V tem pa povsem prevladali, ga dobili s 15:9 in si zagotovili nadaljevanje prvenstva, medtem ko je za Srbe tekmovanja konec.

V pomembnih trenutkih sta dobro servirala predvsem Morteza Shatifi, ki je bil skupaj z Alijem Hajipourom s 23 točkami tudi najučinkovitejši iranski igralec, ter Ali Habhparast. S štirimi bloki pa se je izkazal Mohamad Valizadeh. Pri Srbiji je Dražen Luburić prispeval 27 točk, Aleksandar Nedeljković je vknjižil štiri bloke.

Čehi so za napredovanje v četrtfinale premagali Tunizijce. | Foto: Volleyball World

Na prvi tekmi so se za napredovanje udarili Tunizijci in Čehi, ki so slavili brez izgubljenega niza in se prvič kot samostojna država prebili v četrtfinale. Češkoslovaška pa je osvojila dva naslova, leta 1956 in 1966. Čehe v boju za polfinale čaka Iran.

Pri Čehih, ki so dosegli osem asov, je bil s 14 točkami najučinkovitejši Patrik Indra, Tunizijci niso imeli izrazitejšega strelca.

Četrtfinale se bo začel v sredo s tekmo med Italijani in Belgijci, nato sledi še bitka Poljakov in Turkov, v četrtek se bodo pomerili Bolgari in slovenski krvniki Američani, nato pa še Češka in Iran.

Pari četrtfinala

Sreda, 24. september:
9.30 Poljska - Turčija 
14.00 Italija - Belgija 

Četrtek, 25. september:
9.30 ZDA - Bolgarija 
14.00 Češka - Iran

Svetovno prvenstvo, osmina finala

Torek, 23. september

Sobota, 20. september

Nedelja, 21. september

Ponedeljek, 22. september

Preberite še:

