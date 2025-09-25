Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Četrtek,
25. 9. 2025,
19.30

Filipini

Prvič po letu 1966 bodo prva štiri mesta na SP zasedle evropske države

Češka odbojkarska reprezentanca na Filipinih piše pravljico.

Češka odbojkarska reprezentanca na Filipinih piše pravljico.

Foto: Guliverimage

Letošnje svetovno prvenstvo je postreglo z več presenečenji, hkrati pa poskrbelo za nekaj, kar se na odbojkarskih mundialih ni zgodilo že skoraj 60 let. Prvič po letu 1966 bodo prva štiri mesta zasedle evropske države: Italija, Poljska, Bolgarija in Češka.

Do konca svetovnega prvenstva na Filipinih, na katerih smo videli kar nekaj presenetljivih rezultatov, so le še štiri tekme. V boju za naslov pa le še štiri reprezentance. To so branilka naslova Italija, aktualna evropska prvakinja Poljska, Bolgarija in Češka, ki se je kot samostojna država sploh prvič uvrstila v polfinale svetovnega odbojkarskega prvenstva.

V tem bodo nastopile štiri evropske države, kar se ni zgodilo že dolgo. Zadnjič so štiri evropske države zasedle prva štiri mesta daljnega leta 1966, ko je prvenstvo gostila Češkoslovaška in na koncu tudi stopila na svetovni prestol. Druga je bila takrat Romunija, tretja Sovjetska zveza in četrta Vzhodna Nemčija.

Bodo Italijani ubranili naslov?

V sobotnem polfinalu se bosta najprej med seboj pomerili Bolgarija, ki še nikoli ni bila prvakinja, ima pa pet kolajn, in Češka.

V drugem pa Italijani in Poljaki. Azzurri so bili do zdaj štirikrat svetovni prvaki, zadnjič leta 2022, ko so svojim sobotnim tekmecem preprečili tretji zaporedni naslov. Poljaki imajo na računu tri naslove svetovnih prvakov, zadnjega iz leta 2018.

Slovenski odbojkarji so prvenstvo na Filipinih končali v osmini finala po porazu z ZDA, zasedli so 11. mesto.

