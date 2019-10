[video: 60514 / ]

… leta 1974 je Nate Thurmond postal prvi igralec v košarkarski ligi NBA, ki je na eni tekmi dosegel četvernega dvojčka. To mu je uspelo na tekmi proti ekipi Atlanta Hawks, na kateri je prvič zaigral v dresu Chicago Bulls. Na tisti tekmi je zbral 22 točk, 14 skokov, 13 podaj in 12 blokad.

Leta 1965 je Thurmond za Golden State Warriors na tekmi zbral 42 skokov. Boljša od njega sta bila le Wilt Chamberlain in Bill Russell. Nata so tudi izbrali v najboljšo petdeseterico košarkarjev v zgodovini lige NBA

Thurmond je v svoji bogati karieri igral še za takratni San Francisco, pozneje pa še za Cleveland Cavaliers. Eden najboljših košarkarjev v zgodovini lige NBA je umrl julija 2016.

Kaj se je še zgodilo?

Leta 1900 so ustanovili nogometni klub Ajax Amsterdam. Največje uspehe so Nizozemci dosegli med letoma 1971 in 1971, ko so na krilih Johana Cruyffa trikrat zapored postali evropski prvaki.

Leta 1956 se je rodila legendarna teniška igralka Martina Navratilova. Rojena je bila v Pragi, leta 1981 pa se je preselila v ZDA in šest let pozneje postala tudi ameriška državljanka. Navratilova je v svoji bogati karieri osvojila 58 grand slamov. Med posameznicami jo zmagala na 18 turnirjih velike četverice, v konkurenci mešanih dvojic na 31 turnirjih, v mešanih parih pa na devetih turnirjih.

Leta 1981 je Zahodna Nemčija v Sydneyju v finalu svetovnega prvenstva do 20 let osvojila naslov prvakov, potem ko je premagala Katar s 4:0. Zanimivo je, da so se Nemci na prvenstvo uvrstili šele po tem, ko so nastop odpovedali Nizozemci.

Rodili so se:

1958 – nekdanji argentinski nogometaš Julio Jorge Olarticoechea

1965 – nekdanji nogometaš Celja Rudi Škedelj

1967 – nekdanji slovenski nogometaš Matjaž Florjančič

1975 – nekdanji slovenski rokometaš Tomaž Ojstršek

1976 – nekdanji nogometaš Simon Krepek

1984 – ameriška alpska smučarka Lindsey Vonn

