... leta 1986 je južnotirolski alpinist Reinhold Messner postal prvi človek, ki je splezal na vseh 14 osemtisočakov.

Za podvig je južnotirolski alpinist potreboval 16 let. Njegov prvi osvojeni osemtisočak je bil Nanga Parbat leta 1970.

Na najvišjo goro na svetu Mount Everest se je Messner kot prvi človek brez dodatnega kisika povzpel leta 1978.

Njegova zadnja osemtisočaka, s katerima je sklenil izjemen podvig, sta bila Makalu (8485) in Lhotse (8516), ki si ju je pokoril leta 1986, zadnjega prav na današnji dan.

Vsi osemtisočaki so v gorovjih Himalaja in Karakorum (gorovji ločujejo reke Gilgit, Ind in Šjok), in to so: Everest, K2, Kangčendzenga, Lhotse, Makalu, Čo Oju, Dhaulagiri, Manaslu, Nanga Parbat, Anapuna, Gašerbrum 1, Gašerbrum 2, Broad Peak, Šišipangma

Zgodilo se je še:

Leta 1909 je ameriški boksar Jack Johnson v 12. rudni nokavtiral rojaka Stanleyja Ketchela in četrtič ubranil naslov svetovnega prvaka težke kategorije.

Leta 1974 je v Avellanedi na povratni tekmi finala Independiente z 2:0 premagal Sao Paulo in s skupnim izidom 3:2 osvojil nogometni pokal libertadores (južnoameriška različica lige prvakov).

Leta 1987 je ameriški boksar težke kategorije Mike Tyson v sedmi rundi nokavtiral Tyrella Biggsa in ubranil naslove svetovnega prvaka po različicah WBA, WBC in IBF.

Leta 1996 se je v Gvatemali zgodila ena največjih tragedij v nogometni zgodovini, ko je bil prenapolnjen štadion Estadio Nacional Mateo Flores na meddržavni tekmi Gvatemale s Kostariko vzrok za 84 mrtvih in 180 ranjenih obiskovalcev. Tragedija se je zgodila po tem, ko se je 47 tisoč navijačev poskušalo zbasati na štadion, ki sprejme le 36 tisoč ljudi.

Leta 2000 V Madridu se je začela novoustanovljena košarkarska Evroliga. Po sporu z Mednarodno košarkarsko zvezo (Fiba) je poklicno združenje košarkarskih klubov (Uleb) ustanovilo svoje tekmovanje. Na uvodni tekmi je Real iz Madrida, za katerega je igral Marko Milič, premagal Olympiakos s 75:73.

Leta 2003 je umrl najslavnejši madžarski boksar Laszlo Papp. Na olimpijskih igrah je med letoma 1948 in 1956 osvojil tri zlate medalje. Svetovni prvak med profesionalci pa ni postal nikoli, bil je blizu, a mu je dosežek preprečila madžarska komunistična oblast.

Leta 2004 je v španskem nogometnem prvenstvu prvič za Barcelono zaigral takrat 17-letni Argentinec Lionel Messi. Na mestnem derbiju proti Espanyolu je v tekmo vstopil s klopi v 82. minuti.

Leta 2005 je naslov svetovnega prvaka v formuli ena osvojil Španec Fernando Alonso. V tisti sezoni je zmagal na sedmih dirkah in se vse do konca prvenstva za naslov bojeval z Nemcem Michaelom Schumacherjem in ga na koncu prehitel za 13 točk.

Leta 2010 je italijanska košarkarska zveza odstopila od kandidature za organizacijo evropskega prvenstva leta 2013. Edina uradna kandidatka je tako ostala Slovenija, ki je pozneje tudi dobila organizacijo prvenstva.

Rodili so se:

1939 – nekdanji španski nogometaš Amaro Amancio

1953 – nekdanji brazilski nogometaš Paulo Roberto Falcao

1962 – nekdanja ameriška alpska smučarka Tamara McKinney

1965 – nekdanji ruski hokejist German Titov

1966 – nekdanji avstrijski hokejist Gerhard Puschnik

1970 – nekdanji nemški nogometaš Mehmet Scholl

1974 – nekdanji kanadski hokejist Paul Kariya

1975 – nekdanji islandski nogometaš Brynjar Gunnarsson

1976 – nekdanji urugvajski nogometaš Sebastian Abreu

1979 – nekdanji grški košarkar Kostas Tsartsaris

1980 – nekdanja ruska odbojkarica Jekaterina Gamova

1981 – slovenski nogometaš Matej Pezdirc

1983 – nemški teniški igralec Philipp Kohlschreiber

1985 – avstralski motociklist Casey Stoner