Slovenska moška odbojkarska reprezentanca, ki bo med 12. in 28. septembrom igrala na tretjem svetovnem prvenstvu, je danes odigrala predzadnjo pripravljalno tekmo pred mundialom in na prizorišču SP v Manili z oslabljeno iransko reprezentanco izgubila z 1:3 (32, 23, 23, –24). "Če bomo igrali na takšni ravni, bomo imeli že na prvi tekmi resne težave," je po porazu dejal Jan Kozamernik.

Slovenski odbojkarji, ki so se na zadnji del priprav na vrhunec reprezentančne sezone odpravili pred slabimi desetimi dnevi – najprej v Osako, nato v Manilo, ki bo gostila svetovno prvenstvo – so v torek opravili predzadnjo pripravljalno tekmo.

Varovanci italijanskega stratega na slovenski klopi Fabia Solija so se pomerili s 13. reprezentanco svetovne lestvice Iranom, ki je letošnjo ligo narodov končal na devetem mestu, Solijeva zasedba pa na četrtem. Slovenci, ki so obračun v ligi narodov proti Irancem dobili s 3:2, so tokrat izgubili z 1:3.

Jan Kozamernik po porazu z Iranom (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Kozamernik: Če bomo igrali na takšni ravni, bomo imeli že na prvi tekmi resne težave

"Celo poletje smo garali in ne bi bilo prav, da bi se od prvenstva poslovili že po skupinskem delu." Foto: Bor Slana/STA "Za nami je zelo slaba predstava proti okrnjeni iranski ekipi. Mislim, da na terenu nismo pokazali pravega obraza, energije in motivacije, zakaj smo danes prišli na tekmo. Želim si, da je šlo zgolj za slab dan in da se iz tega nekaj naučimo – predvsem da to, kar smo prikazali, ni dovolj, če želimo igrati proti najboljšim reprezentancam. Upam, da bomo na naslednji pripravljalni tekmi znali bolje izkoristiti priložnosti. Zavedamo se, da bo za uvrstitev v naslednji krog na prvenstvu treba pokazati več. Naš prvi cilj je zagotovo uvrstitev iz skupine, vendar bomo imeli, če bomo igrali na takšni ravni, že na prvi tekmi proti Čilu resne težave. Treba se je zbrati, prikazati kakovost, ki jo imamo, in se na naslednji tekmi predstaviti v boljši luči, saj si to zaslužimo. Celo poletje smo garali in ne bi bilo prav, da bi se od prvenstva poslovili že po skupinskem delu. Treba bo pustiti vse na igrišču in želim si, da bo naslednja tekma boljša," je po tekmi, v kateri slovenska izbrana vrsta proti oslabljeni ekipi Irana ni dosegla želenega izida, za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal eden od nosilcev ekipe Jan Kozamernik.

Tine Urnaut po porazu (video: OZS):

Urnaut: Dobili odgovor, kje smo v tem trenutku

"Današnja tekma je bila kazalnik, kje smo v tem trenutku. Gre za prvo močnejšo tekmo po daljšem obdobju. Na drugi strani nam je stal kakovosten nasprotnik in videli smo, da moramo še napredovati v vseh elementih igre. V določenih trenutkih bi morali biti bolj potrpežljivi. Treba bo narediti še nekaj korakov naprej, da našo igro dvignemo še na višjo raven, saj smo tega sposobni," pa je po porazu dodal kapetan Tine Urnaut.

V sredo zadnja pripravljalna tekma proti Argentini, v soboto gre zares

Pred Slovenci je še zadnja pripravljalna tekma pred začetkom svetovnega prvenstva, ki jo bodo odigrali jutri proti Argentincem, ki so v pripravljalnem obdobju osvojili memorial Huberta Wagnerja.

Naši odbojkarji, ki bodo nastope v skupinskem delu opravili v skupini E, bodo tekme na prvenstvu začeli v soboto, 13. septembra, ko se bodo ob 15. uri pomerili s Čilenci. Dva dni pozneje jih ob 11.30 čaka dvoboj z Bolgarijo, 17. septembra ob 15. uri pa še z Nemčijo.