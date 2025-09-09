Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Torek,
9. 9. 2025,
17.30

Osveženo pred

34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
odbojka slovenska odbojkarska reprezentanca SP v odbojki 2025

Torek, 9. 9. 2025, 17.30

34 minut

Predzadnja pripravljalna tekma

Slovenci na Filipinih izgubili proti Irancem, Kozamernik: Želim si, da je šlo zgolj za slab dan #video

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
odbojkarska liga narodov, slovenska odbojkarska reprezentanca | Slovenski odbojkarji so na predzadnji pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom izgubili proti Iranu. S predstavo niso bili zadovoljni. | Foto Volleyball World

Slovenski odbojkarji so na predzadnji pripravljalni tekmi pred svetovnim prvenstvom izgubili proti Iranu. S predstavo niso bili zadovoljni.

Foto: Volleyball World

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca, ki bo med 12. in 28. septembrom igrala na tretjem svetovnem prvenstvu, je danes odigrala predzadnjo pripravljalno tekmo pred mundialom in na prizorišču SP v Manili z oslabljeno iransko reprezentanco izgubila z 1:3 (32, 23, 23, –24). "Če bomo igrali na takšni ravni, bomo imeli že na prvi tekmi resne težave," je po porazu dejal Jan Kozamernik.

slovenska odbojkarska reprezentanca
Sportal Slovenci občutili, kako težko je spremeniti okolje #video

Slovenski odbojkarji, ki so se na zadnji del priprav na vrhunec reprezentančne sezone odpravili pred slabimi desetimi dnevi – najprej v Osako, nato v Manilo, ki bo gostila svetovno prvenstvo – so v torek opravili predzadnjo pripravljalno tekmo.

Varovanci italijanskega stratega na slovenski klopi Fabia Solija so se pomerili s 13. reprezentanco svetovne lestvice Iranom, ki je letošnjo ligo narodov končal na devetem mestu, Solijeva zasedba pa na četrtem. Slovenci, ki so obračun v ligi narodov proti Irancem dobili s 3:2, so tokrat izgubili z 1:3.

Jan Kozamernik po porazu z Iranom (video: Odbojkarska zveza Slovenije):

Kozamernik: Če bomo igrali na takšni ravni, bomo imeli že na prvi tekmi resne težave

"Celo poletje smo garali in ne bi bilo prav, da bi se od prvenstva poslovili že po skupinskem delu." | Foto: Bor Slana/STA "Celo poletje smo garali in ne bi bilo prav, da bi se od prvenstva poslovili že po skupinskem delu." Foto: Bor Slana/STA "Za nami je zelo slaba predstava proti okrnjeni iranski ekipi. Mislim, da na terenu nismo pokazali pravega obraza, energije in motivacije, zakaj smo danes prišli na tekmo. Želim si, da je šlo zgolj za slab dan in da se iz tega nekaj naučimo – predvsem da to, kar smo prikazali, ni dovolj, če želimo igrati proti najboljšim reprezentancam. Upam, da bomo na naslednji pripravljalni tekmi znali bolje izkoristiti priložnosti. Zavedamo se, da bo za uvrstitev v naslednji krog na prvenstvu treba pokazati več. Naš prvi cilj je zagotovo uvrstitev iz skupine, vendar bomo imeli, če bomo igrali na takšni ravni, že na prvi tekmi proti Čilu resne težave. Treba se je zbrati, prikazati kakovost, ki jo imamo, in se na naslednji tekmi predstaviti v boljši luči, saj si to zaslužimo. Celo poletje smo garali in ne bi bilo prav, da bi se od prvenstva poslovili že po skupinskem delu. Treba bo pustiti vse na igrišču in želim si, da bo naslednja tekma boljša," je po tekmi, v kateri slovenska izbrana vrsta proti oslabljeni ekipi Irana ni dosegla želenega izida, za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal eden od nosilcev ekipe Jan Kozamernik.

Tine Urnaut po porazu (video: OZS):

Urnaut: Dobili odgovor, kje smo v tem trenutku

"Današnja tekma je bila kazalnik, kje smo v tem trenutku. Gre za prvo močnejšo tekmo po daljšem obdobju. Na drugi strani nam je stal kakovosten nasprotnik in videli smo, da moramo še napredovati v vseh elementih igre. V določenih trenutkih bi morali biti bolj potrpežljivi. Treba bo narediti še nekaj korakov naprej, da našo igro dvignemo še na višjo raven, saj smo tega sposobni," pa je po porazu dodal kapetan Tine Urnaut.

"Današnja tekma je bila kazalnik, kje smo v tem trenutku. Gre za prvo močnejšo tekmo po daljšem obdobju. Na drugi strani nam je stal kakovosten nasprotnik in videli smo, da moramo še napredovati v vseh elementih igre." | Foto: www.alesfevzer.com "Današnja tekma je bila kazalnik, kje smo v tem trenutku. Gre za prvo močnejšo tekmo po daljšem obdobju. Na drugi strani nam je stal kakovosten nasprotnik in videli smo, da moramo še napredovati v vseh elementih igre." Foto: www.alesfevzer.com

V sredo zadnja pripravljalna tekma proti Argentini, v soboto gre zares

Pred Slovenci je še zadnja pripravljalna tekma pred začetkom svetovnega prvenstva, ki jo bodo odigrali jutri proti Argentincem, ki so v pripravljalnem obdobju osvojili memorial Huberta Wagnerja.

Naši odbojkarji, ki bodo nastope v skupinskem delu opravili v skupini E, bodo tekme na prvenstvu začeli v soboto, 13. septembra, ko se bodo ob 15. uri pomerili s Čilenci. Dva dni pozneje jih ob 11.30 čaka dvoboj z Bolgarijo, 17. septembra ob 15. uri pa še z Nemčijo.

slovenska odbojkarska reprezentanca, Fabio Soli
Sportal Slovenci trenirajo v Osaki, Soli zadovoljen s trudom in napredkom še posebej mlajšega dela #video
Italijanska odbojkarska reprezentanca, SP 2025
Sportal Olimpijske prvakinje tudi do svetovnega naslova
slovenska odbojkarska reprezentanca : Italija, polfinale lige narodov
Sportal Bratje z igrišča – zaključek športne serije, ki je navdušila Slovenijo
odbojka slovenska odbojkarska reprezentanca SP v odbojki 2025
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.