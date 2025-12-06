Mariborčanke po evropskem napredovanju v Kopru, Novogoričanke doma

Odbojkarice OTP banka Branik, ki so sredi tedna z novo suvereno zmago nad PAOK napredovale v naslednji krog pokala Cev, bodo prvo mesto v prvenstvu poskušale potrditi v Kopru. Trenutno druge Novogoričanke, ki so se v sredo uvrstile v osmino finala pokala challenge, gostijo Ankarančanke. V Kamniku bo boj za tretje mesto med Calcitovkami in Radovljičankami. Odbojkarice Formisa pa bodo na derbiju začelja za prvo zmago izzvale Šempetranke, ki so pri treh zmagah.