Avtor:
Sportal

Sobota,
6. 12. 2025,
9.50

Osveženo pred

23 minut

odbojka GEN-I Volley OTP Banka Branik Calcit Volley 1 DOL

1. DOL za ženske, 12. krog

Mariborčanke po evropskem napredovanju v Kopru, Novogoričanke doma

otp banka branik | Bankirke gostujejo v Kopru. | Foto CEV

Bankirke gostujejo v Kopru.

Foto: CEV

Odbojkarice OTP banka Branik, ki so sredi tedna z novo suvereno zmago nad PAOK napredovale v naslednji krog pokala Cev, bodo prvo mesto v prvenstvu poskušale potrditi v Kopru. Trenutno druge Novogoričanke, ki so se v sredo uvrstile v osmino finala pokala challenge, gostijo Ankarančanke. V Kamniku bo boj za tretje mesto med Calcitovkami in Radovljičankami. Odbojkarice Formisa pa bodo na derbiju začelja za prvo zmago izzvale Šempetranke, ki so pri treh zmagah.

1. DOL, ženske, 12. krog

Sobota, 6. december

Lestvica:

 
