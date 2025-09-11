Tine Urnaut: Kolajne so tri, med favoriti zanje pa je morje ekip #video

"Moja miselnost, da gremo tekmo po tekmo, se ne spreminja. Vem, da se ponavljam, a resnično sem takega mišljenja. Vsakokrat, ko bomo stopili na igrišče na svetovnem prvenstvu, bomo pustili srce na igrišču in od prve do zadnje točke poskušali narediti vse, da zmagamo. A kaj bo v tistem trenutku dovoljevala kakovost naše igre, bomo videli šele na tekmi. Krog favoritov za odličja je širok, deset ekip lahko osvoji kolajno. Jaz bi bil zadovoljen, če bomo kar se da čim več časa igrali našo najboljšo odbojko," je v svojem slogu o ciljih na svetovnem prvenstvu, ki ga bodo Slovenci v soboto ob 15. uri odprli proti Čilu, dejal kapetan slovenske reprezentance Tine Urnaut. Na zadnjem svetovnem prvenstvu je z rojaki zasedel četrto mesto. Slovenci so danes v Manili preizkusili prizorišče prvenstva, dvorano Mall of Asia.

Slovenski odbojkarji odštevajo ure do začetka reprezentančnega vrhunca sezone, svetovnega prvenstva na Filipinih (Quezon City, Pasay), ki ga bodo odprli v soboto popoldne proti Čilu. Za slovensko reprezentanco bo to tretji mundial v zgodovini. Prvega leta 2018 je končala na 12. mestu, štiri leta pozneje, ko je igrala tudi pred domačimi gledalci, se je prebila v polfinale in boje za odličja, na koncu pa zasedla četrto mesto.

Tine Urnaut o ciljih na SP:

Soli začel s prevetreno ekipo, na SP bo pogrešal sprejemalca

Četrto mesto je Slovencem pripadlo tudi v letošnji ligi narodov, v kateri so igrali v močno prevetreni zasedbi, precej priložnosti za igro so dobivali upi prihodnosti in jo dodobra izkoristili.

Novi selektor Fabio Soli, ki je po olimpijski sezoni selektorske vajeti prevzel iz rok Gheorgheja Cretuja, je v tekmovalno obdobje vstopil brez nekaterih nosilcev igre. Sprejemalec Klemen Čebulj je že po olimpijskem debiju povedal, da bo izpustil to sezono, Dejan Vinčić se je reprezentančno upokojil, večji tekmovalni del lige narodov sta izpustila Gregor Ropret in Alen Pajenk, zaradi bolečin je bil zajeten del lige narodov kot gledalec kapetan Tine Urnaut.

Italijan Fabio Soli, ki je vpeljal hitrejši sistem igre, na prvenstvu ne bo mogel računati na dva standardna sprejemalca zadnjih let Klemna Čebulja in Roka Možiča. Foto: Aleš Oblak Podajalec Ropret, bloker Pajenk in sprejemalec Urnaut bodo na prvenstvu igrali pomembno vlogo, Slovenci pa se bodo morali ob Čebulju znajti še brez enega sprejemalca Roka Možiča, ki je zaradi težav s kolenom ostal brez tako želenega nastopa na Filipinih.

Čile, Bolgarija, Nemčija ...

Slovenska zasedba, ki se je s prihodom Solija prilagajala na hitrejši sistem igre, je trenutno sedma na svetovni lestvici. Igrala bo v skupini E proti 27. Čilu, 15. Bolgarom in trenutno osmi reprezentanci sveta Nemčiji. Po treh tekmah skupinskega dela bosta v osmino finala napredovali prvo- in drugouvrščena reprezentanca skupine.

"Edino, kar je pomembno, je naša kakovost"

Slovenci so v zadnjem debelem desetletju postali pretendenti za odličja na velikih tekmovanjih. Pred misijo Manila Ropret pravi, da če ne bi verjeli v odličje, ne bi bili tu, na drugi strani pa kapetan Urnaut ostaja zvest svojemu narativu.

"Ko bomo igrali proti kakovostnemu tekmecu, bo zelo pomembno, kako dolgi bodo ti super trenutki." Foto: OZS

"Moja miselnost, da gremo tekmo po tekmo, se ne spreminja. Vem, da se ponavljam, a resnično sem takega mišljena. Edino, kar je pomembno, je naša kakovost. Treba je izkoristiti vsak trening, vsako tekmo, ki nas še čaka do prvenstva, jo izboljševati in vseskozi napredovati. Nov sistem zahteva čas. Prostor za izboljšave imamo pri vseh elementih igre. Na trenutke smo videti fantastično, na trenutke manj. Ko bomo igrali proti kakovostnemu tekmecu, bo zelo pomembno, kako dolgi bodo ti super trenutki. Kajti če ti popustiš za dve, tri minute, se lahko tekma takoj obrne v drugo smer. Narediš dve, tri napake in po teh se je proti kakovostnemu tekmecu težko vrniti," je še pred odhodom v Azijo, kjer so opravili zadnji del priprav, v pogovoru z novinarji razmišljal 37-letni Korošec.

Konstantnost in rast iz tekme v tekmo

Slovenci so v Osaki in v Manili odigrali štiri pripravljalne tekme, v igri poskušali tudi s korektorjem Nikom Mujanovićem na mestu sprejemalca. Na prvih dveh proti japonskemu prvoligašu Osaka Blazers Sakai so zmagali, nato pa izgubili z Iranom in po porazu okrcali svojo predstavo. Ta je bila precej boljša ob sredinem remiju z Argentino, ko so po mnenju selektorja Solija prikazali najboljši obraz na pripravljalnih tekmah.

Urnaut izpostavlja, da bo treba za uspeh pokazati najboljšo različico sebe in visoko raven konstantnosti: "Konstantnost bo zelo pomembna. To pa iščemo in gradimo na treningih in tekmah. Naša želja je, da dvigujemo kakovost naše igre iz tekme v tekmo na prvenstvu, da iz tekme v tekmo igramo bolje. Vsakokrat, ko bomo stopili na igrišče na prvenstvu, bomo pustili srce na igrišču, od prve do zadnje točke in poskušali narediti vse, da zmagamo. A to, kaj bo v tistem trenutku dovoljevala kakovost naše igre, bomo videli šele na tekmi."

Za šesterico, tudi Roka Bračka, bo to prvo svetovno prvenstvo. Foto: VolleyballWorld

"Lahko gremo najsamozavestnejši v svetovno prvenstvo, a če kakovost naše igre ne bo dobra, se lahko po treh tekmah vrnemo"

Soli je v Azijo odpeljal 14 igralcev, za šesterico Roka Bračka, Janža Kržiča, Luko Marovta, Nejca Najdiča, Grego Okrogliča in Nika Mujanovića bo to debi na svetovnih prvenstvih. Čeprav nekaterim manjka izkušenj s svetovnega prvenstva, se kapetan, ki pred odhodom v Azijo ni bil optimalno pripravljen, s tem ne obremenjuje.

"Izkušnje so pomembne, a ne morem reči, da nekdo, ki ni bil na svetovnem prvenstvu, ne igra kakovostne odbojke. Raje gledam tako, da če imamo zavedanje – mislim, da smo ga dolgo ustvarjali –, da lahko vsakega premagamo, saj smo to že večkrat pokazali, potem je pomembno samo to, koliko kakovosti damo v tekmo. Ne glede na to, kdo od nas je na igrišču, če je kakovost čim večji čas tekme dovolj dobra, je mogoče vse. Lahko gremo najsamozavestnejši v svetovno prvenstvo, a če kakovost naše igre ne bo dobra, se lahko po treh tekmah vrnemo domov. Zato ne pripisujem toliko pomembnosti tem stvarem, kot jih pripisujem kakovosti naši igri. Imamo jo. Prepričan sem, da s komerkoli od teh fantov smo v kateremkoli trenutku na igrišču, lahko premagamo kogarkoli. Nimam dvomov v to. To me ne skrbi. Vprašanje je, ali bo kakovost šestih, sedmih, ki smo na igrišču, plus tistih, ki bodo vmes prišli notri, v tistem trenutku dovolj visoka, da premagamo tekmeca. Na to pa bo treba počakati do tekem. Že na začetku poletja pa sem rekel, da imamo veliko potencialnih igralcev, ki lahko postanejo vrhunski. Upam, da bo vsak od nas izkoristil ponujeno priložnost in kar se da najbolje pomagal reprezentanci."

Slovenci preizkusili dvorano

"Danes smo preizkusili tekmovalno dvorano in mislim, da smo opravili dobro delo, saj ni nikoli lahko, ko prideš tako na hitro v novo dvorano in želiš prikazati dobro odbojko. Prvi del treninga smo zato namenili spoznavanju z dvorano in navajanju na igrišče, kar nam je dobro uspelo. V takšnih situacijah je pomembno, da igralci najdejo dober občutek za servis in temu smo danes namenili kar nekaj pozornosti. Pripravljalni tekmi v Osaki in prva tekma na Filipinih proti Iranu za nas niso bile najboljše, na tekmi proti Argentini pa smo prikazali dobro igro in pristop, ki si ga želimo ponoviti tudi na tekmi s Čilom," je v izjavi za OZS dejal Soli.

Urnaut poudarja, da je krog favoritov zelo širok. Kolajne so tri, kandidatov pa okoli deset. Foto: VolleyballWorld

"Igrati zelo kakovostno odbojko kar se da največ časa"

In s čim bo kapetan po prvenstvu zadovoljen? "Vedno odgovarjam na isti način. Jaz bi bil zadovoljen, če bomo igrali našo najboljšo odbojko oz. da bomo igrali zelo kakovostno odbojko kar se da največ časa. Če nas bo nekdo premagal, ko bomo igrali našo najboljšo odbojko, mu bomo čestitali in priznali, da je boljši. Če pa ne bomo igrali blizu naše naše najboljše odbojke, pa seveda ne bomo tako zadovoljni," pravi Urnaut in izpostavlja širok krog favoritov za odličja.

"Andrea Gianni je že pred olimpijskimi igrami lepo rekel in od takrat se stvari kaj veliko niso spremenile, da so kolajne tri, osvoji pa jih lahko devet, deset reprezentanc. Med favoriti za odličje je morje ekip. Kdor bo v odločilnih trenutkih igral najboljšo odbojko, bo osvojil kolajno."

Naslov branijo Italijani, ki so pred tremi leti v Katovicah v finalu premagali Poljake. Slovenci so bili četrti. Foto: Guliverimage

Italijani branijo naslov

Naslov svetovnih prvakov bodo branili Italijani, ki so v finalu zadnjega svetovnega prvenstva razžalostili gostitelje Poljake. Bron so po zmagi nad Slovenci osvojili Brazilci.

Solijeva zasedba bo prvenstvo odprla v soboto ob 15. uri proti na papirju najnižje postavljenemu tekmecu skupine Čilu. V ponedeljek sledi tekma z Bolgarijo, v sredo pa z Nemčijo. Slovenska skupina se v osmini finala (22. september) križa s skupino D, v kateri so ZDA, Kuba, Portugalska in Kolumbija.

Slovenska reprezentanca na SP na Filipinih: Sprejemalci: Tine Urnaut, Žiga Štern, Rok Bračko, Luka Marovt

Podajalca: Gregor Ropret, Nejc Najdič

Korektorja: Tonček Štern, Nik Mujanović

Srednji blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar, Janž Janez Kržič

Prosta igralca: Jani Kovačič, Grega Okroglič

Selektor: Fabio Soli

Pomočnika selektorja: Gregor Jerončič, Francesco Guarnieri

Trenerja za telesno pripravo: Gioele Rosellini, Andraž Komatar

Statistik: Antonio Mariano

Zdravnik: Mile Majstorović

Fizioterapevt: Žiga Planinc

Vodja reprezentance: Alen Djordjevič

Slovenske tekme, skupinski del: Sobota, 13. september

15.00 Slovenija – Čile Ponedeljek, 15. september

11.30 Slovenija – Bolgarija Sreda, 17. september

15.00 Slovenija – Nemčija