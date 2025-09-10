Zadnji test za Slovence pred prvenstvom: remi z Argentino

Slovenski odbojkarji, ki bodo med 12. in 28. septembrom igrali na tretjem svetovnem prvenstvu, so danes v Manili odigrali še zadnjo pripravljalno tekmo pred sobotnim uvodnim obračunom svetovnega prvenstva s Čilenci. Slovenci so se pomerili z Argentinci in srečanje sklenili z izidom 2:2 v nizih.

Slovenski odbojkarji, ki so se na zadnji del priprav na vrhunec reprezentančne sezone odpravili pred slabimi desetimi dnevi – najprej v Osako, nato v Manilo, ki bo gostila svetovno prvenstvo – so danes opravili zadnjo pripravljalno tekmo.

Varovanci italijanskega stratega na slovenski klopi Fabia Solija, ki so včeraj z 1:3 izgubili proti izbrani vrsti Irana, so danes igrali proti Argentini. Srečanje se je končalo z neodločenim izidom 2:2 (22, –20, 24, –19). Slovenski selektor je predstavo Slovencev v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije ocenil kot najboljšo do zdaj.

"V prvem delu v Ljubljani smo opravili dobro delo, nismo pa imeli veliko časa za pripravo igralcev, ki niso igrali v ligi narodov. Na Japonsko in Filipine smo prišli odigrat štiri tekme in mislim, da je bila današnja, zadnja, najboljša od vseh. Vso energijo in najboljšo igro smo vložili v tekmo z Argentino. Danes smo izkoristili priložnosti, na igrišču pa pustili dober vtis."

Bračko: Pripravljeni smo!

Debitant na letošnjem SP, sprejemalec Rok Bračko dodaja, da je ekipa zdaj pripravljena na turnir: "Na današnji tekmi proti Argentini, ki je še nekoliko kakovostnejša ekipa kot Iran, smo pokazali veliko boljši obraz, več energije, kar je zagotovo posledica še večje želje. Tudi sami sebi smo dokazali, da znamo igrati v nekoliko spremenjeni postavi in da imamo širino. Menim, da smo opravili dobro delo in da smo pripravljeni na začetek svetovnega prvenstva."

Kaj je po tekmi povedal slovenski reprezentant Rok Bračko?

Slovenski odbojkarji bodo svoje tretje svetovno prvenstvo po debiju leta 2018 in 2022, ko so prvenstvo končali tik pod zmagovalnim vrhom, začeli v skupini E skupaj z reprezentancami Čila, Bolgarije in Nemčije.

Uvodoma se bodo v soboto, 13. septembra, ob 15. uri pomerili s Čilenci, v nadaljevanju pa jih čakata še obračuna z Bolgari in Nemci. Vse obračune slovenske izbrane vrste bo mogoče spremljati na Televiziji Slovenija, SportKlubu in spletni platformi VBTV.

