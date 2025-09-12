Slovenski odbojkarji bodo v soboto ob 15. uri odprli svoje tretje svetovno prvenstvo, njihov prvi tekmec na Filipinih bo najnižje postavljena reprezentanca skupine E Čile. Selektor Fabio Soli želi videti igro in pristop, kot so ju prikazali na zadnji pripravljalni tekmi proti Argentini, korektor Tonček Štern pa pozdravlja, da prvenstvo začenjajo proti na papirju najlažjemu tekmecu skupine, a opozarja, da ga ne smejo podcenjevati.

Tine Urnaut pred prvo tekmo SP (video: OZS):

Slovenska odbojkarska reprezentanca se je pred slabima dvema tednoma odpravila na sklepni del priprav, najprej v Osako, nato v Manilo, ki med 12. in 28. septembrom gosti svetovno prvenstvo. Slovenci so v četrtek opravili svoj edini trening v dvorani Mall of Asia, v kateri bodo potekale tekme štirih skupin, tudi slovenske, v soboto pa bo ob 15. uri vlogo favorita poskušala upravičiti proti Čilu.

"Dobili smo odlično dvorano, vse je urejeno, kot mora biti. Ta dvorana je za igranje odbojke izvrstna, malo spominja celo na koncertno dvorano, pogoji pa so odlični za dobre tekme," je po treningu v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal izkušeni prosti igralec Jani Kovačič.

"Mislim, da še nismo čisto tam, kjer bi morali biti, ampak upam, da bomo formo samo še stopnjevali." Foto: OZS

S pripravami v Aziji je zadovoljen – opravili so štiri pripravljalne tekme –, vseeno pa upa, da se bo forma slovenske zasedbe skozi prvenstvo še dvignila. "Mislim, da gremo lahko na prvo tekmo s Čilom z res dobrimi občutki. Na pripravljalni tekmi proti Iranu smo lahko še videli, kje so naše pomanjkljivosti, napake pa poskusili odpraviti že na naslednji tekmi proti Argentini. Mislim, da še nismo čisto tam, kjer bi morali biti, ampak upam, da bomo formo samo še stopnjevali in bomo najboljši takrat, ko bo to najbolj potrebno."

Tonček Štern pred prvo tekmo na SP (video: OZS):

Štern: Po kakovosti niso na naši ravni, a jih ne smemo podcenjevati

Tonček Štern je zadovoljen z razporedom v skupinskem delu. Foto: Aleš Fevžer Čilenci na svetovni lestvici zasedajo 27. mesto, Slovenci pa sedmo, v skupini E so še osmi Nemci in 15. Bolgari. Tekmeci bodo na SP igrali drugič, prvi nastop so zabeležili pred več kot 40 leti (1982). Južnoameričani, ki jih vodi Argentinec Daniel Nejamkin, imajo v svojih vrstah dva kakovostna sprejemalca, kapetana Dušana Bonačića in Vicenteja Parraguirreja, v slovenskem taboru pa izpostavljajo tudi srednjega blokerja Tomasa Gaga.

Korektor Tonček Štern pozdravlja razpored, ki jim je kot prvega tekmeca namenil najnižje rangirano reprezentanco skupine.

"Mislim, da imamo kar ugoden razpored. Po kakovosti niso na naši ravni, a jih ne smemo podcenjevati, v tekmo moramo iti stoodstotno osredotočeni in poskušati prikazati našo najboljšo igro. Glede na razpored lahko iz tekme v tekmo dvigujemo svojo kakovost, popravljam majhne detajle. Prišli smo dobro pripravljeni, a vemo, da vedno lahko še kje malo napredujemo. Je pa dobro, da imamo najprej Čile, saj vemo, kako je na prvenstvih s prvimi tekmami, ko moraš prebiti led. Mislim, da je dobro, da je Čile naš prvi tekmec, da lahko, tudi če nam ne bo šlo vse po načrtu, uspemo na rutino, z izkušnjami," je pred začetkom prvenstva za OZS dejal Štern.

Soli: Prve tri pripravljalne tekme za nas niso bile najboljše, proti Argentini pa dobra igra in pristop

Selektor Fabio Soli, ki je zadnji del priprav in pripravljalne tekme izkoristil tudi za preizkušanje različnih kombinacij in postavitev v naši zasedbi, je bil s četrtkovim treningom zadovoljen.

"Preizkusili smo tekmovalno dvorano in mislim, da smo opravili dobro delo, saj ni nikoli lahko, ko prideš tako na hitro v novo dvorano in želiš prikazati dobro odbojko. Prvi del treninga smo zato namenili spoznavanju z dvorano in navajanju na igrišče, kar nam je dobro uspelo. V takšnih situacijah je pomembno, da igralci najdejo dober občutek za servis in temu smo namenili kar nekaj pozornosti. Pripravljalni tekmi v Osaki in prva tekma na Filipinih proti Iranu za nas niso bile najboljše, na tekmi proti Argentini pa smo prikazali dobro igro in pristop, ki si ga želimo ponoviti tudi na tekmi s Čilom," je dejal Italijan, ki stavi na ekipo, ne posameznika.

Selektor Fabio Soli poudarja pomembnost ekipe, ne posameznika. Foto: Guliverimage

Prvi in drugi iz skupine v osmino finala

Slovenci na svetovnih prvenstvih nastopajo tretjič, leta 2018 so zasedli 12. mesto, pred tremi leti, ko so igrali tudi pred domačimi gledalci, pa so bili četrti.

V skupini E jih čakajo obračuni s Čilom, Bolgarijo in Nemčijo, v osmino finala pa se bosta uvrstili najboljši dve reprezentanci. V osmini finala se bo slovenska skupina križala s skupino D, v kateri so ZDA, Kuba, Portugalska in Kolumbija.

Slovenska reprezentanca na SP na Filipinih: Sprejemalci: Tine Urnaut, Žiga Štern, Rok Bračko, Luka Marovt

Podajalca: Gregor Ropret, Nejc Najdič

Korektorja: Tonček Štern, Nik Mujanović

Srednji blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar, Janž Janez Kržič

Prosta igralca: Jani Kovačič, Grega Okroglič

Selektor: Fabio Soli

Pomočnika selektorja: Gregor Jerončič, Francesco Guarnieri

Trenerja za telesno pripravo: Gioele Rosellini, Andraž Komatar

Statistik: Antonio Mariano

Zdravnik: Mile Majstorović

Fizioterapevt: Žiga Planinc

Vodja reprezentance: Alen Djordjevič