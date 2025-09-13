Slovenski odbojkarji do prepričljive zmage nad Čilom za uvod SP

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v prvi tekmi na letošnjem svetovnem prvenstvu na Filipinih v Pasayu premagala Čile s 3:0 (19, 20, 16). V okviru skupine E se bodo Slovenci v ponedeljek ob 11.30 merili z Bolgarijo, ki je danes za uvod premagala Nemčijo s 3:0.

Slovenija : Čile 3:0 (19, 20, 16) Dvorana Mall of Asia, gledalcev 3255, sodnika: Mohamd (Katar) in Sarikaya (Turčija).



Slovenija: T. Štern 15 (2 asa, 2 bloka), Pajenk 7 (1 blok), Kozamernik 11 (4 bloki), Marovt 2, Bračko 2, Štalekar, Okroglič, Kovačič, Ž. Štern 9 (1 as), Ropret 3 (1 as, 1 blok), Urnaut, Mujanović 13 (1 as, 2 bloka), Kržič, Najdič.

Čile: Ibarra 2, Araya 1 (1 blok), Parraguirre 12, Murtagh 4, Albornoz, D. Bonacic 3, Mardones 2, Jadue, Aravena 11 (1 as, 3 bloki), Castillo, Valenzuela 1 (1 blok), Bravo, K. Bonacic, Banda.

Slovenska reprezentanca je svoj tretji nastop na SP začela proti na papirju najlažjemu tekmecu v skupini. Čilenci so na svetovni lestvici Mednarodne odbojkarske zveze pred začetkom SP zasedali 27. mesto, Slovenci pa sedmo. Doslej so se z južnoameriško ekipo Slovenci merili le julija 2019 in takrat slavili v pokalu challenger s 3:0.

Slovenska izbrana vrsta pod vodstvom italijanskega strokovnjaka Fabia Solija na tokratnem SP igra v nekoliko spremenjeni zasedbi z mešanico izkušenj in mladosti, za šest mladih odbojkarjev je to namreč prvi nastop na mundialu.

A danes se to ni poznalo. V prvih dveh nizih so sicer Čilenci dlje časa še držali stik, a so Slovenci v zaključku nizov odigrali precej bolje od tekmecev in ju gladko dobili. V tretjem nizu pa je bila Slovenija zelo prepričljiva.

V slovenski izbrani vrsti je bil s 15 točkami najbolj učinkovit Tonček Štern. Nik Mujanović je dodal 13, Jan Kozamernik 11, Žiga Štern pa devet točk.

V uvodnem nizu so Slovenci začeli nekoliko toplo hladno. Prednost so večinoma držali v svojih rokah, a so bili Čilenci vseskozi blizu in večkrat izenačili, tudi prvič povedli pri 10:9. Toda varovanci Solija so se zatem očitno le ogreli in začeli nadzorovati potek niza.

Po zaključevanju Nika Mujanovića je Slovenija obnovila doslej najvišjo prednost treh točk (17:14), nato pa po asu Gregorja Ropreta pobegnila na +4 (18:14). Nov as, tokrat Tončka Šterna, za prednost petih točk pri izidu 22:17 je pomenil dovolj veliko prednost, da so Slovenci na koncu gladko dobili prvi niz.

Foto: Volleyball World

Drugi niz se je začel po enakih notah kot prvi, Slovenci so večkrat vodili z dvema ali tremi točkami prednosti. Južnoameričani pa so imeli nekaj svojih trenutkov, po zaslugi katerih so ostali blizu Slovencem in nekajkrat zopet prišli zgolj na točko zaostanka.

Po dolgi točki in zaključku Jana Kozamernika je Slovenija, pri kateri sta se danes izmenjavala libera Jani Kovačič in Grega Okroglič, prvič v tem nizu pobegnila na +4 (16:12). Zatem je Solijevim varovancem nekoliko padla zbranost in Čilenci so se po treh zaporednih točkah spet vrnili na -1 (18:17). A Slovenci so strnili svoje vrste, v zaključku niza pa znova odigrali dovolj dobro in zbrano, da so zanesljivo osvojili tudi drugega.

Tretji je bil s slovenske strani najbolj prepričljiv. Slovenci so ga odlično začeli in si hitro pripravili šest točk naskoka (7:1). V nadaljevanju niso popuščali in ob prednosti +7 pri 15:8 je bil dvoboj bolj ali manj odločen. Soli je tako priložnost ponudil še nekaterim rezervistom, je pa kapetan Tine Urnaut tokrat celo tekmo spremljal s klopi. Slovenci so do konca največ vodili za devet točk, za zmago pa z blokom izkoristili prvo zaključno žogo.

V skupini E so pred tem Bolgari v treh nizih odpravili Nemce, tako da imata po prvem krogu na vrhu skupine tri točke Slovenija in Bolgarija. Bolgari, ki so v letošnji ligi narodov premagali Slovenijo, bodo v ponedeljek naslednji tekmec Slovencev. Za konec skupinskega dela jih v sredo čakajo še stari znanci s SP Nemci.