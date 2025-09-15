Slovenska odbojkarska reprezentanca je na tekmi preobratov proti Bolgariji skorajda prehodila pot od pekla do raja, a na koncu so nasprotniki unovčili večjo zbranost v ključnih trenutkih srečanja in slavili s 3:2. Varovance Fabia Solija tako v sredo ob 15. uri v Manili proti Nemčiji čaka srečanje za obstanek na SP. V primeru zmage je ob morebitnem čudežu Čilencev proti Bolgarom dosegljivo tudi prvo mesto v skupini, poraz pa pomeni pospravljanje kovčkov in konec sicer vse do zdaj uspešnega reprezentančnega poletja.

"Ni pomembno, ali zmagaš ali izgubiš. Pomembno je, kaj pokažeš na igrišču, kaj se odločiš, da boš pokazal na igrišču. V prvih dveh nizih nismo pokazali ničesar. Absolutno ničesar. Potem pa smo dokazali, da lahko igramo tudi proti tako fizično dominantni ekipi, kot je Bolgarija," je po poročanju Vala 202 po prvem porazu Slovenije na odbojkarskem mundialu svojim igralcem takoj po srečanju v krogu nekaj krepkih povedal Soli. Njegove besede je potrdil tudi izkušeni Alen Pajenk, ki pa ni želel izdati dobesednega prevoda besed italijanskega stratega na slovenski klopi.

Slovenski odbojkarji v prvih dveh nizih niso bili pravi, nato pa so se prebudili. A v ključnih trenutkih petega, skrajšanega niza niso izkoristili svojih priložnosti in so si otežili pot do nadaljevanja nastopov na svetovnem prvenstvu. Tudi zaradi tega je Italijan pojasnil, zakaj se je odločil, da varovancem marsikaj pove že takoj po srečanju: "Ker sem prepričan, da lahko igramo dobro odbojko. In to ponavljam ekipi vsak dan. Vsak dan! Pred vsako tekmo v zadnjih treh mesecih. Lahko igramo proti vsaki ekipi. To smo dokazali tudi v Ligi narodov. Za nami je dolga pot in po mojem mnenju smo danes pokazali, da se iz preteklosti nismo ničesar naučili."

Slovenci so priznali premoč Bolgarom. Foto: Volleyball World

"Če nisi sposoben igrati, se ne smeš pritoževati. Torej – ne smeš biti jezen. Ampak tak sem, ker vem, da lahko igramo, in ker smo dokazali, da lahko igramo dobro odbojko, da lahko igramo pametno, z energijo. To je najboljše od slovenske reprezentance iz preteklosti," je v pogovoru za Val 202 kar vrelo iz slovenskega selektorja, ki se zaveda, da ga skupaj z ekipo v sredo čaka zahtevna naloga. Tudi Nemci proti četrti ekipi nedavno končane Lige narodov ne bodo nastopili z belo zastavo, pač pa imajo zagotovo svoj načrt, kako podaljšati sodelovanje na SP.

Enako bi se odzval tudi ob zmagi

Ravno s tem razlogom je za konec vročekrvni strateg dodal, da bi fantje podoben odziv dočakali, tudi če bi se srečanje po petih nizih razpletlo v korist Slovenije: "Seveda! Zakaj moramo čakati, da smo v težavah, preden začnemo igrati? Fantom pravim, da imamo kakovost. Morda nimamo takšnih fizičnih predispozicij in zato razvijamo drugačen slog, ampak – lahko igramo dobro odbojko! Odbojka ni samo ena! In naša odbojka deluje. To smo že dokazali. Na igrišču smo z dvema korektorjema. In igramo na svetovnem prvenstvu. Proti Bolgariji. Zakaj moramo začeti tako pozno? Zakaj? Ta odgovor hočem od ekipe."

Slovenijo po prostem torku v sredo čaka obračun za biti ali ne biti. Srečanje z Nemčijo se bo v Manili začelo ob 15. uri po slovenskem času.