Slovenski odbojkarji so tekmovanja prost dan v Varni izkoristili za telesno in mentalno pripravo na naslednje tekme. Po drugo zmago evropskega prvenstva se bodo odpravili v petek ob 16.30, ko jim bodo nasproti stali Finci. "Naš način igranja odbojke se zagotovo povsem razlikuje od finskega. A tudi tokrat bomo morali biti osredotočeni nase, na svojo igro in detajle," pred nadaljevanjem prvenstva pravi selektor Gheorghe Cretu.

Aktualni evropski podprvaki so evropsko prvenstvo v sredo odprli z zmago nad Ukrajino (3:1). Danes so imeli v bolgarski Varni, kjer so začeli predtekmovanje in bodo, če bo šlo vse po željah, ostali vse do vključno četrtfinala, tekmovanja prost dan. Slovenci so dopoldne opravili trening, sledijo priprave na petkovega tekmeca Finsko. Slovenci so na tekmovanja prost dan dopoldan opravili trening. Foto: OZS

"Prost tekmovalni dan smo izkoristili za telesno in mentalno pripravo na naslednje tekme. Zavedamo se, da nas v nadaljevanju tekmovanja čakajo še težji preizkusi, kot je bil sredin proti Ukrajini. Led smo prebili. To nas veseli, a se obenem zavedamo, da premoremo še kar nekaj rezerv. Tudi na lažjih treningih poskušamo piliti te tehnične zadeve," je po četrtkovem treningu za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal sprejemalec Žiga Štern.

Tudi Finci so prvenstvo odprli zmagovito, s 3:0 (19, 19, 22) so odpravili Hrvaško, že zvečer jih čaka bitka s sogostitelji Bolgari, ki so se na prvem obračunu opekli s Španijo.

Lačni dokazovanja

"Finci imajo mlado reprezentanco, lačno dokazovanja. Zagotovo bo poskušala narediti vse, da nam kar najbolj oteži delo. Mi moramo na drugi strani v tekmo vstopiti samozavestno in že na začetku prevzeti pobudo. Če temu dodamo še osredotočenost na igro, se nimamo česa bati," o petkovih nasprotnikih dodaja Štern.

S Finci so se na zadnjem večjem tekmovanju pomerili leta 2019 in jih v skupinskem delu evropskega prvenstva v Stožicah premagali s 3:1 v nizih. Foto: Grega Valančič / Sportida

Hitri, nepopustljivi, z drugačnim načinom igranja

"Pri servisih skušajo biti agresivni, obenem pa so izredno dobri pri obrambi. Lahko smo že videli, da zanje nobena žoga ni izgubljena." Foto: Guliverimage Reprezentanci sta se na večjem tekmovanju zadnjič srečali leta 2019 v skupinskem delu evropskega prvenstva v Ljubljani, kjer so s 3:1 zmagali Slovenci. Ti sodelujejo na desetem evropskem prvenstvu, za Fince je to 20. nastop, najvišje so posegli leta 2007, ko so v Moskvi v boju za tretje mesto izgubili s Srbi.

"Igrajo hitro. Lastnosti za takšno igro imata oba finska podajalca. Pri servisih skušajo biti agresivni, obenem pa so izjemno dobri pri obrambi. Lahko smo že videli, da zanje nobena žoga ni izgubljena. V vsakem trenutku poskušajo odigrati po najboljših zmožnostih," o Fincih, za katere bo to tretja tekma v treh dneh, razmišlja selektor Gheorghe Cretu.

Ob tem dodaja: "Naš način igranja odbojke se zagotovo povsem razlikuje od finskega, a tudi tokrat bomo morali biti osredotočeni nase, na svojo igro in detajle. Vse to bo v petek pomenilo razliko."

Na prvenstvu sodeluje 24 reprezentanc, ki so v skupinskem delu razdeljene v štiri skupine po šest ekip. Najboljše štiri iz vsake skupine po predtekmovanju, ki bo trajalo do 6. septembra, napredujejo v izločilne boje oziroma osmino finala. Slovenska skupina se križa s skupino D, v kateri v Tel Avivu tekmujejo Francija, Grčija, Izrael, Portugalska, Romunija in Turčija.

V soboto nad Špance

Slovenski odbojkarji bodo po petkovem srečanju v soboto ob 16.30 zmago iskali proti Španiji, v nedeljo sledi dan tekmovalnega premora, v ponedeljek in torek pa zadnji tekmi skupinskega dela. Najprej se bodo pomerili s Hrvati, nato še z Bolgari. Obe tekmi se bosta začeli ob 19.30.

Slovenska reprezentanca na EP: Sprejemalci: Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Rok Možič, Žiga Štern, Rok Bračko

Podajalca: Gregor Ropret, Uroš Planinšič

Srednji blokerji: Alen Pajen, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar, Danijel Koncilja

Prosta igralca: Jani Kovačič, Urban Toman

Korektor: Nik Mujanović.



Strokovni štab:

Selektor: Gheorghe Cretu

Pomočnika selektorja: Matteo De Cecco, Zoran Kedačič

Trener za telesno pripravo: Gioele Rosellini

Statistika: Bogdan Szczebak, Mateusz Nykiel

Zdravnik: Mile Majstorović

Fizioterapevt: Pietro Bavutti

Maser: Žiga Planinc

Vodja reprezentance: Alen Djordjevič