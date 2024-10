V odbojkarskih prvenstvih po Evropi in Aziji nastopa 21 slovenskih reprezentantov, ki so v sezoni 2024 na uradnih tekmah zabeležili nastope v dresu izbrane vrste. V Italiji so imeli za seboj večinoma uspešen konec tedna, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Na Poljskem so bile na sporedu tekme 7. kroga. Žiga Štern je k zmagi Belchatowa, ki ga vodi Gheorghe Cretu, prispeval 17 točk in bil izbran za najkoristnejšega igralca ob zmagi nad Bedzinom.

Resovia je kljub 11 točkam Klemna Čebulja doživela nov poraz, tokrat proti Varšavi. Podajalec Gregor Ropret je na igrišče stopil le v prvem nizu. Belchatow je šesti, Resovia deseta.

Novih zmag sta se v Italiji veselila tako Jan Kozamernik kot Rok Možič. Kozamernik je ob zmagi Trentina nad Modeno v statistiko vpisal šest točk, Možič, ki še ni povsem nared za igro, pa je s soigralci prišel do zmage s 3:1 nad Lube Civitanova. Kozamernikovi so po štirih tekmah pri štirih zmagah in maksimalnih 12 točkah, Verona pa pri treh zmagah in osmih točkah.

Jan Kozamernik se je s Trentinom veselil nove zmage. V domačem prvenstvu ostajajo neporaženi. Foto: Guliverimage

Anja Mazej je v dresu Novare debitirala z zmago s 3:2 v gosteh pri Milanu, vendar ji trener še ni ponudil priložnosti za igro. Vikend je s porazom končala Mija Šiftar.

Saša Planinšec je na Poljskem v dresu Lodža zabeležila zmago s 3:0 nad Mogilno in dosegla osem točk. V Rusiji je Zarečje Odincovo Eve Pavlović Mori na derbiju prepričljivo odpravil Dinamo iz Moskve. V odlični formi je Mirta Velikonja Grbac, so zapisali pri OZS, ki je Dinamu iz Bukarešte z 12 točkami pomagala do zmage nad Lugojem.

Mirta Velikonja Grbac je Dinamu iz Bukarešte z 12 točkami pomagala do zmage nad Lugojem. Foto: Aleš Oblak

V francoskem prvenstvu je Nica zadala poraz Parizu, ki mu ni pomagalo niti 17 točk Nika Mujanovića, medtem ko je Rok Bračko igral v prvem nizu in dosegel dve točki. Na derbiju Ziraata in Halkbanka v 3. krogu turškega prvenstva so bili po petih nizih boljši gosti, korektor Tonček Štern pa je za Ziraat odigral prvo polovico dvoboja (10 točk).

Nik Mujanović je ob porazu Pariza z Nico vknjižil 17 točk. Foto: Daniel Novakovič/STA

Na Nizozemskem je Uroš Planinšič z Lycurgusom slavil nad Simplexom in dosegel štiri točke. Ekipa Wolfdogs Nagoja Tineta Urnauta je v japonskem prvenstvu dvakrat izgubila, slovenski kapetan pa zaradi pravila o tujcih na drugi tekmi ni smel pomagati svojim soigralcem.

