Pri italijanskem velikanu iz Novare izbrali Anjo Mazej

Mazej je bila ob začetku sezone 2024/25 še brez kluba. Nazadnje je igrala za novogoriški GEN-I Volley, pred tem pa branila barve SIP Šempetra in Kajuha Šoštanja.

"Poziv kluba me je malce presenetil, a sem ga bila seveda tudi izredno vesela. Kljub temu, da se je vse zgodilo zelo na hitro, z odločitvijo nisem oklevala. Rada bi maksimalno izkoristila dano priložnost, saj Novara ne potrka vsak dan na vrata. To je eden najboljših klubov v italijanski ligi v zadnjih letih, zato si želim, da od celotne izkušnje odnesem čim več, da čim bolj napredujem in se učim od najboljših. Vzdušje, ekipa, celoten trenerski štab in pogoji za delo so res vrhunski. Pred mano je velik izziv, a se ga zelo veselim. Vsi so me zelo lepo sprejeli, zato se veselim sodelovanja," je bila vesela Mazej.

Ekipa, ki jo vodi priznani italijanski strokovnjak Lorenzo Bernardi, je v sezoni 2023/24 zmagala v evropskem pokalu challenge, v italijanskem prvenstvu je osvojila četrto mesto, v pokalnem tekmovanju pa je bila peta. Obenem se je veselila še zmage v evropskem reginalnem tekmovanju Mevza.

V sezoni 2024/25 Novara nastopa v državnem prvenstvu, italijanskem pokalu in evropskem pokalu CEV.

