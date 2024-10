Dvajset slovenskih odbojkaric in odbojkarjev, ki so v reprezentančni sezoni 2024 na uradnih tekmah vknjižili nastope v dresu izbrane vrste, igra v Evropi in Aziji. Še naprej gre na Poljskem dobro Belchatowu, ki ga vodi Gheorghe Cretu, zanj pa igra Žiga Štern.