Slovenski odbojkarski reprezentanti in reprezentantke so že začeli prvenstva po vsej Evropi. Ob debiju na Poljskem je blestela kapetanka Saša Planinšec, ki si je prislužila naziv najkoristnejše igralke.

Kapetanki slovenske ženske odbojkarske reprezentance Saši Planinšec je uspel odličen debi v poljski Tauron ligi. S soigralkami Budowlani Lodžem se je veselila zmage z 0:3 nad Mielecom in v statistiko vpisala kar 14 točk, za kar si je prislužila naziv najkoristnejše igralke tekme, MVP.

V ruskem prvenstvu se za zdaj zelo dobro znajde Eva Pavlović Mori, ki je bila kljub porazu njenega Zarečja z Lokomotivom izbrana v najboljšo postavo tedna. Slovensko podajalko danes že čaka obračun z ekipo Proton.

Na Poljskem so moški odigrali že tretji krog prvenstva. Žiga Štern je z Belchatowim prišel že do tretje zmage, tokrat s 3:2 nad Trefl Gdanskom, k njej pa je prispeval 14 točk. Resovia je v gosteh klonila z Zawierciem in doživela drugi poraz. Klemen Čebulj je v statistiko vpisal osem točk, naš podajalec Gregor Ropret pa je dodal eno.

Trentino Jana Kozamernika je italijansko prvenstvo odprl z zmago s 3:1 v gosteh pri Cisterni, slovenski bloker, ki je odigral celoten obračun, je dosegel pet točk. Verona je za uvod gostovala pri aktualnih italijanskih prvakih iz Perugie in izgubila s 3:0. Roka Možiča, ki se počasi vrača na igrišča, smo v udarni zasedbi spremljali le na kratko, v tretjem nizu.

Nik Mujanović je v Franciji na prvi tekmi dosegel 13 točk, Rok Bračko jih je ob zmagi dodal 11. Foto: Volleyball World

V Franciji je dober začetek uspel Niku Mujanoviću, ki je odigral celotno srečanje med Paris Volleyjem in Plessis-Robinsonom in dosegel 13 točk. Izkazal se je tudi Rok Bračko, ki je na igrišče prišel že sredi prvega niza in dosegel 11 točk.

Tudi v nemškem prvenstvu smo za uvod v tekmovanje videli zmago slovenskih predstavnic Lorene Lorber Fijok in Eve Zatković, ki sta v vrstah Dresdnerja s 3:1 slavili nad Aachnom. Lorber Fijok je odigrala celoten obračun in dosegla osem točk, Zatković pa je v igro vstopila v tretjem in četrtem nizu ter vknjižila dve točki.

V prvem krogu švicarskega prvenstva je Volley Lugano, za katerega igra sprejemalka Selena Leban, klonil z Viteosom. Leban je odigrala celotno tekmo in nanizala šest točk.

Na prve tekme še čakajo Tonček Štern v Turčiji, Mirta Velikonja Grbac v Romuniji, Tine Urnaut in Nika Markovič na Japonskem ter Alen Pajenk v Grčiji. Povsod se bodo prvenstva začela oktobra, so še sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.