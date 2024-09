Od sokolov do velikega reprezentančnega razcveta

Slovenska odbojka letos praznuje častitljivih sto let. "Od prvih odbojkarskih začetkov do zmag na najvišji ravni smo prehodili neverjetno pot, polno nepozabnih trenutkov, trdega dela in športnega duha," so pred dnevi ob predstavitvi jubilejnega logotipa zapisali pri Odbojkarski zvezi Slovenije, mi pa smo ob tej priložnosti skočili v leto 2015, ko je slovenska odbojkarska reprezentanca osvojila prvo od štirih odličij na evropskih prvenstvih.

Začetki ekipne športne panoge na Slovenskem po zapisih segajo v leto 1924, ko so jo k nam prinesli češki sokoli, sprva pa so jo vadili v telovadnici Sokol Maribor – Matica. Odbojkarsko udejstvovanje je v začetkih potekalo v sokolskih organizacijah, pozneje se je začelo širiti po več slovenskih mestih. Pot je zahtevala nemalo odrekanja in trdega dela, a je hkrati prinesla številne nepozabne trenutke in uspehe.

Za te so na reprezentančni ravni v zadnjem debelem desetletju skrbeli slovenski odbojkarji, ki so piko na i obdobju zlate generacije postavili s premiernim nastopom na olimpijskih igrah v Parizu. V tokratnem Skoku v preteklost so tako protagonisti člani moške odbojkarske reprezentance, s katero se vračamo v leto 2015, ko so v Bolgariji spisali prav posebno zgodbo.

Oktobra bo minilo devet let od prve slovenske kolajne moške reprezentance na evropskih prvenstvih. Foto: Guliverimage

Preigravali več imen, izbrali Gianija

Pisal se je 5. februar 2015, ko je Luka Slabe naznanil odstop z mesta selektorja slovenske odbojkarske reprezentance, tako da se je vodstvo Odbojkarske zveze Slovenije (OZS) znašlo pred nalogo najti novega stratega. Po besedah predsednika OZS Metoda Ropreta so preigravali več kot 20 imen, selektorsko taktirko pa mesec pozneje zaupali nekdaj odličnemu italijanskemu odbojkarju Andrei Gianiju.

Andrea Giani Foto: Guliverimage Ta je s svojimi novimi varovanci uspešno opravil majski izziv. V dodatnih kvalifikacijah za nastop na jesenskem evropskem prvenstvu v Bolgariji in Italiji so odpravili Portugalce in se v skupini C, ki jo je gostila Varna, znašli v skupini s takratnimi aktualnimi svetovnimi prvaki Poljaki, Belgijci in Belorusi.

Slovensko izbrano vrsto so na šestem evropskem prvenstvu sestavljali: Alen Pajenk, Alen Šket, Mitja Gasparini, Dejan Vinčić, Jan Kozamernik, Jan Klobučar, Jani Kovačič, Danijel Koncilja, Miha Plot, Jan Pokeršnik, Gregor Ropret, Tine Urnaut, Klemen Čebulj in Uroš Pavlović.

Ni se začelo najbolje, nato pa so začeli "padati" favoriti

Gianijeva četa je s prvo oviro v Varni, Belorusijo, opravila brez izgubljenega niza, sledil je poraz proti favoritom skupine Poljakom z 1:3 v nizih, nato pa še en poraz z istim rezultatom proti Belgijcem.

Uvodna zmaga je bila dovolj za tretje mesto in dodatni boj za četrtfinale, za katerega se je morala preseliti v Sofijo, kjer je Slovencem odlično steklo. Slovenci so skupinski del končali na tretjem mestu, v dodatnem boju za četrtfinale so jih pričakali Nizozemci, ki jih naši odbojkarji na uradni tekmi do takrat še niso premagali. S premierno zmago nad tulipani so se prvič v zgodovini uvrstili v četrtfinale EP. Foto: Guliverimage

V boju za četrtfinale so Slovencem nasproti stali drugouvrščeni iz skupine A Nizozemci, ki so bili vse do zadnjih sekund skupinskega dela v igri tudi za prvo mesto in neposredno napredovanje v četrtfinale, a so jim načrte prekrižali gostitelji.

Naši odbojkarji tulipanov na uradnih tekmah do tistega dne še nikoli niso premagali. A vse je enkrat prvič. Nizozemci so ob največji zmagi slovenske reprezentančne odbojke do takrat in premierni uvrstitvi v četrtfinale prvenstva stare celine padli po uri in pol brez osvojenega niza.

Poljaki drugič, drama in še večja evforija

Sistem tekmovanja je hotel, da so Slovencem v četrtfinalu še drugič v nekaj dneh nasproti stali svetovni prvaki Poljaki.

"Če obe ekipi pokažeta svojo najboljšo igro, so možnosti 70:30 v korist Poljakov. Za toliko so oni kakovostnejši tekmec. A vsaka tekma se začne z rezultatom 0:0, na vsaki tekmi ni vse odvisno le od kakovosti ekipe. Lahko potrdim besede fantov, Slovenija proti Poljski ni brez možnosti," je pred vnovičnim snidenjem, tokrat s precej večjim rezultatskim vložkom, razmišljal italijanski selektor na slovenski klopi, njegova falanga pa je bila odločena favoriziranemu tekmecu vrniti za poraz v skupini.

Slovenci so se v četrtfinalu EP svetovnim prvakom Poljakom oddolžili za poraz v skupini in si prvič v zgodovini priigrali polfinale. Foto: Guliverimage

Če je pred srečanjem večina stavila na Poljake, je bilo iz niza v niz vse več tistih, ki so začenjali verjeti v slovensko slavje. Po dveh nizih so namreč vodili z 2:0, a sledila je prava drama. Slovenci so nasprotniku dopustili, da je izenačil, tako da je o polfinalistu odločal skrajšan peti niz. Poljaki so imeli pri 14:13 zaključno žogo za zmago, a so Slovenci uspešno prestali veliko psihološko preizkušnjo. Urnaut je z izenačenjem povlekel soigralce, ti so mu vrnili z blokom, na koncu pa so pomagali še tekmeci sami. Žogo so poslali izven igrišča, tako da so se Slovenci veselili senzacionalne uvrstitve v polfinale.

"Zelo, zelo, zelo smo veseli. Dokazali smo sami sebi in vsem tistim, ki niso verjeli v nas, da smo lahko dobri tudi v kritičnih trenutkih in da imamo zmagovalni značaj. Že nekaj časa govorimo, da lahko premagamo vsakega, da imamo zmožnosti, mislim, da nam zdaj mora že vsak verjeti," se je smejalo s 17 točkami razpoloženemu Urnautu. Z istim številom točk je srečanje sklenil Gasparini.

Po Poljakih so v polfinalu na kolena spravili še Italijo. Foto: Guliverimage

"Vesel sem, skačem, pojem, vriskam"

Po dveh dneh tekmovalnega odmora je bilo v Sofiji vse nared za polfinalni obračun z Italijo. "Moramo verjeti v zmago in tudi verjamemo. Po zadnjih zmagah smo polni samozavesti," je pred dvobojem za finalno vstopnico z rojaki dejal Giani, tudi njegova zasedba je verjela, da lahko pade še ena velesila. Zahodne sosede so v prvem nizu pustili na 13, Italijani so nato izenačili, a nadaljevanje je pripadlo Slovencem, ki so z zmago s 3:1 in uvrstitvijo v veliki finale poskrbeli za nov mejnik slovenske odbojke. Urnaut je k zmagi prispeval 22 točk, Gasparini 18, Klemen Čebulj jih je dodal 16 ...

"Vesel sem, skačem, pojem, vriskam! Normalno, prišli smo do fantastične zmage in uvrstitve v finale. Ko sem prišel na selektorsko klop, o tem nisem razmišljal. Vedno sem govoril, da moramo iti korak za korakom … A zame je trenutno najpomembnejša jutrišnja tekma, v kateri bo treba storiti še zadnji korak. Že pred časom sem rekel, da Slovenija ima kakovost, da postane evropski prvak, še vedno menim tako," je po novem podvigu razmišljal selektor.

Francozi so bili v finalu pretrd oreh, premiernega naslova evropskih prvakov so se veselili s 3:0. Foto: Guliverimage

Recept so našli Francozi

Časa za pripravo ni bilo veliko, finale je sledil že naslednji dan, odbojkarski svet pa se je spraševal, ali se bo slovenska pravljica končala z zlatom. Zadnja ovira na poti do naslova evropskega prvaka je bila zmagovalka svetovne lige tistega leta Francija, ki je podobno kot Slovenija lovila svoj prvi evropski naslov.

Pred deset tisoč gledalci v dvorani Armeec Arena, med katerimi so bili tudi glasni slovenski navijači, so bolje začeli galski petelini. Prvi niz so dobili s 25:19, v drugem so bili Slovenci na dobri poti, da izenačijo, a so iz rok izpustili vodstvo s 24:21, tako da so Francozi (29:27) povedli z 2:0. Tudi konec tretjega niza je z 29:27 pripadel nasprotniku, ki je brez poraza prvič in do zdaj zadnjič stopil na evropski prestol.

Srebrn konec slovenske pravljice iz leta 2015. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Visoke želje, a česa takega niso pričakovali

"Nisem razočaran, izgubili smo proti boljši ekipi. Vesel sem, zadovoljen, da smo prišli do kolajne, to ni majhna stvar. Rasli smo iz tekme v tekmo, prišli do vrha. Da tukaj ostanemo, pa bo potrebnega veliko dela. Ekipa ima prostor za napredek," je po največjem uspehu slovenskih odbojkarjev dejal Giani.

Foto: Guliverimage

Štiri odličja na EP, četrto mesto na SP, olimpijske igre, liga narodov ...

Giani se je po sanjskem letu kaj hitro poslovil od evropskih podprvakov in odšel boljši ponudbi naproti, a slovenska odbojkarska pravljica se z njegovim slovesom ni končala.

Nadaljevala se je s še enim italijanskim trenerskim šefom Albertom Giulianijem. Slovenski odbojkarji so pod njegovim vodstvom leta 2019 ponovili rezultat iz Bolgarije in na evropskem prvenstvu, ki ga je gostila tudi Slovenija, osvojili novo srebrno odličje. Dve leti zatem so ponovili zgodbo, tretjič zaigrali v finalu in tretjič osvojili srebro. Po hudem finalnem boju so z 2:3 izgubili z Italijani.

Sledila je selektorska menjava, za kratek čas je selektorske vajeti prevzel Avstralec Mark Lebedew, ki ga je zgolj dva tedna pred sogostiteljstvom svetovnega prvenstva zamenjal Gheorghe Cretu. Slovenci so pod vodstvom Romuna na svetovnem prvenstvu leta 2022 osvojili četrto mesto, kar je bil največji uspeh do takrat.

Slovenski odbojkarji so letos prvič igrali na olimpijskih igrah in osvojili peto mesto. Foto: Guliverimage

Pod Cretujevim vodstvom so lani na evropskem prvenstvu osvojili bron, letos pa so bili uspešni tudi v kvalifikacijah za olimpijske igre. Te so si spomladi priigrali prvič in premierni nastop na tekmovanju petih krogov končali na petem mestu. Cretujeva pogodba se je po koncu olimpijske sezone iztekla.

Predsednik OZS Ropret je dejal, da Romun, ki je prevzel vodenja poljskega kluba Belchatow, ostaja prva izbira in da sledijo pogovori. A na odgovor, kdo bo v prihodnje vodil slovensko izbrano vrsto, ki je javnost zadnja leta razvajala z rezultati, bo treba še počakati.