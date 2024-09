Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je dobila nasprotnike za skupinski del svetovnega prvenstva 2025, ki bo septembra prihodnje leto potekalo na Filipinih. Slovenci so tekmece dočakali kot nosilci v prvem bobnu. Žreb, na katerem je kroglice vrtel tudi slovenski kapetan Tine Urnaut, je odločil, da se bodo Slovenci v skupini merili z Nemčijo, Bolgarijo in Čilom.

Prihodnje svetovno odbojkarsko prvenstvo bo med 12. in 28. septembrom potekalo na Filipinih. V mestih Pasay in Quezon City bo tekmovalo rekordnih 32 reprezentanc (pred tem 24), ki so bile danes na žrebu v Manili razporejene v osem skupin po štiri. Najboljši dve po skupinskem delu bosta napredovali v osmino finala.

Urnaut Slovencem namenil Čile

Tine Urnaut je izžrebal Čile. Foto: Printscreen Med tistimi, ki so vrteli kroglice v žrebu, sta bila tudi slovenski kapetan Tine Urnaut in nizozemski korektor Nimir Abdel Aziz. Oba sta člana japonskega kluba Wolfdogs Nagoya.

Slovenci so si s predstavami in visoko uvrstitvijo na svetovni lestvici, trenutno so četrti, priigrali odlično izhodišče. Žreb so dočakali kot nosilci v prvem bobnu.

Kroglice so odločile, da se bodo Slovenci v skupinskem delu merili z Nemčijo, Bolgarijo in Čilom. Urnaut je žrebal tekmece iz četrtega bobna in slovenski reprezentanci "namenil" Čile.

Foto: VolleyballWorld

Slovenska skupina E se bo v osmini finala in četrtfinalu mešala s skupino D, v kateri so ZDA, Kuba, Portugalska, Kolumbija.

Veseli se polnih tribun na Filipinih in upa, da bo slovenska odbojka še naprej rasla

"Tu je veliko odličnih ekip, ki se lahko potegujejo za kolajne. Šli bomo dan po dan, tekmo za tekmo. ZDA, Kuba, Portugalska, Kolumbija. Zelo lepo je igrati pred polnimi tribunami. Te so bile na vseh tekmah lige narodov, ki smo jih igrali na Filipinih, skoraj polne, zato se že veselimo prvenstva tu. Zagotovo bo to izjemen dogodek," je po žrebu dejal Urnaut.

Ob tem je na besede voditelja o izjemnih letih slovenske reprezentance, ki je v zadnji sezoni prvič zaigrala na olimpijskih igrah in zasedla peto mesto, uvrstila pa se je tudi med top štiri na zaključnem turnirju lige narodov, dodal: "Bila je zelo dolga pot, vesel sem, da smo skozi leta uspeli napredovati. Za nami sta dve odlični poletji, prvič smo bili na olimpijskih igrah. Želimo nadaljevati z rastjo kot ekipa in zveza. Upam, da bomo na prihodnjem prvenstvu tu še boljši."

Skupine za svetovno prvenstvo 2025 (Pasay, Quezon City)* Skupina A: Filipini, Iran, Egipt, Tunizija

Skupina B: Poljska, Nizozemska, Katar, Romunija

Skupina C: Francija, Argentina, Finska, Južna Koreja

Skupina D: ZDA, Kuba, Portugalska, Kolumbija

Skupina E: Slovenija, Nemčija, Bolgarija, Čile

Skupina F: Italija, Ukrajina, Belgija, Alžirija

Skupina G: Japonska, Kanada, Turčija, Libija

Skupina H: Brazilija, Srbija, Češka, Kitajska



*najboljši dve reprezentanci bosta po skupinskem delu napredovali v osmino finala

Tretji zaporedni nastop Slovencev

Naslov svetovnih prvakov bodo branili Italijani. Slovenci bodo na svetovnem prvenstvu nastopili tretjič. Leta 2018 so ga končali na 12. mestu med 24 ekipami, leta 2022, ko so igrali tudi v Stožicah, so se prebili do bojev za kolajne. Vendar so na koncu izgubili polfinale in tekmo za tretje mesto ter končali kot četrti. Na zadnjem svetovnem prvenstvu leta 2022 so zasedli četrto mesto. Foto: Anže Malovrh/STA

Kdo bo s selektorsko taktirko vodil Slovence, še ni znano, pogodba se je Gheorgheju Cretuju iztekla po olimpijski sezoni. Prav tako še ni povsem jasno, kdo od izkušenejše starejše garde bo še naprej pomagal reprezentanci.

Svetovno prvenstvo bo po novih pravilih potekalo na vsaki dve leti in ne več na štiri.

Prvič na svetovnem prvenstvu tudi Slovenke

Slovenski odbojkarji ne bodo edini, ki bodo prihodnje leto nastopili na svetovnem prvenstvu, saj so se na odbojkarski mundial prvič uvrstile tudi slovenske odbojkarice, ki se bodo predstavile med 22. avgustom in 7. septembrom na Tajskem.