V novi sezoni bo odbojkarske prvakinje vodil Aljoša Jemec

Gregor Rozman bo po treh zelo uspešnih letih zapustil mesto prvega trenerja odbojkaric Calcit Volleyja, a ostaja v klubu v drugi vlogi. V novi sezoni bo pomočnik novemu glavnemu trenerju Aljoši Jemcu, so sporočili iz kamniškega kluba.

Jemec je bil v klubu dolgo pomočnik prvega trenerja, minulo sezono pa je samostojno vodil drugo člansko ekipo, ki je igrala v 1. B ligi, in s kamniškimi mladinkami pa je osvojil naslov državnih prvakinj.

Kot so še sporočili iz Calcita, v strokovnem štabu ostaja tudi trener za telesno pripravo Gregor Sobočan.

"Nedvomno gre za zelo velike čevlje, saj je rezultatsko Calcit Volley že vrsto let v vrhu slovenske odbojke. Ob rezultatskih uspehih je Gregorju Rozmanu v zadnjih letih uspelo zgraditi tudi super kolektiv, saj je ekipa resnično dihala kot eno. Vendar se izziva ne bojim, saj sem bil sam v zadnjih sezonah na nek način ves čas zraven in pri tem imel priložnost do podrobnosti spoznati, kako stvari delujejo," je ob prevzemu državnih prvakinj dejal 37-letni Jemec.

V kamniški zasedbi bo ostalo jedro ekipe, ki je ob naslovu državnih prvakinj slavilo zmago tudi v srednjeevropski ligi. Dodatni izziv za ekipo in novega trenerja bodo tudi kvalifikacije za nastop v ligi prvakinj.