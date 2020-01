ACH Volley odločno tudi v Rusijo, a opozarja: Ne čaka nas nič lepega

ACH Volley je na treh tekmah do zdaj vknjižil dva poraza in eno zmago. Zadnjo so po veličastni predstavi dosegli ravno proti ruskemu prvaku. "To, kar je zgodilo v Ljubljani, je lep spomin, vendar nam na tekmi, ki prihaja, ne pomaga prav nič. V soboto sem si ogledal tekmo obeh naših ruskih tekmecev v njihovem prvenstvu in presenetljivo je Kemerovo že dvakrat precej gladko premagalo Fakel iz Novega Urengoja. Po imenih sodeč, bi Fakel skoraj uvrstil pred njih, a so jih zdaj že drugič precej gladko ugnali. Očitno so v formi, se vzpenjajo, na gostovanju nas vsekakor ne čaka nič lepega, je pa res, da Poletajev še ni bil pripravljen. Do zdaj na vseh tekmah, ki smo jih preskavtirali, vključno s sobotno, Poletajeva še ni bilo na igrišču. Na mizi bo treba imeti obe možnosti, pripravljeni bomo morali biti na vse možnosti, je pa ogromno odvisno od čustvenega stanja naše ekipe. Torej tega, kako bomo šli na tekmo, kako jo bomo začeli, kako se bomo znašli v njihovi dvorani. Upam, da bomo vse to naredili uspešno in da bomo lahko prikazali svojo najboljšo odbojko, to bomo seveda potrebovali, če želimo karkoli odnesti iz Rusije," je pred tekmo povedal trener ACH Volleyja Matija Pleško, ki je pred slabimi desetimi dnevi izpolnil prvi klubski cilj in oranžne zmaje gladko popeljal do pokalne krone.

''V klubu imamo nekaj vrhuncev, Pokal Slovenije je eden izmed njih. Po tej prvi špici sezone so igralci bili bolj mentalno kot pa fizično izčrpani, zato je treba narediti malo premora od dvorane. Po dveh dneh manjše pavze smo nato začeli treninge in pripravo na Ruse," še pove Pleško, ki ob tem tudi pozdravlja dejstvo, da se klubski zdravstveni karton izboljšuje.

''Zdravstveno stanje se počasi stabilizira. Veseli me, da se je prihod Mateja Köka na igrišče zgodil predčasno. Stanje sicer še ni idealno, vendar nam bo v Rusiji prišla prav vsaka roka.''

