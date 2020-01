ACH Volley spet na vrhu, mladi Mariborčani kot žilav tekmec

Odbojkarji ACH Volleyja so vnovič postali slovenski pokalni prvaki. V finalu zaključnega turnirja v Kamniku so s 3:1 (-22, 22, 17, 14) premagali Merkur Maribor. Za ACH Volley je to tretji zaporedni in 12. pokalni naslov. Mariborčani, ki so v polfinalu presenetljivo izločili Calcit Volley, ostajajo pri treh, zadnjega so osvojili v sezoni 1994/95.

Po prvih dveh nizih je sicer kazalo, da so Mariborčani, ki so v sezoni izgubili obe medsebojni tekmi, zmožni pripraviti še eno presenečenje. Z mladostno razigranostjo in veliko energijo so znali izkoristiti slabe trenutke favorizirane ljubljanske ekipe, povedli z 1:0, v drugem pa vodili z 21:20. Toda serijski državni prvaki so se še pravočasno zbrali, ujeli ritem, začeli bolje servirati in blokirati, na koncu pa so tekmo mirno pripeljali do konca.

Pokal Slovenije, moški, zaključni turnir:

Polfinale: Sobota, 18. januar:

ACH Volley : Hiša na kolesih Triglav 3:0 (13, 17, 17)

Merkur Maribor : Calcit Volley 3:2 (-20, 29, -23, 23, 11) Finale: Nedelja, 18. januar:

ACH Volley : Merkur Maribor 3:1 (-22, 22, 17, 14)

Vsi dozdajšnji zmagovalci pokala Slovenije: 1991/92 Vileda Maribor

1992/93 Salonit Anhovo

1993/94 Vileda Maribor

1994/95 Maribor

1995/96 Salonit Anhovo

1996/97 Salonit Anhovo

1997/98 Fužinar

1998/99 Fužinar GOK Igem

1999/00 Salonit Anhovo

2000/01 Žurbi Team Kamnik

2001/02 Salonit Anhovo

2002/03 Salonit Anhovo

2003/04 Salonit Anhovo

2004/05 Autocommerce Bled

2005/06 Prevent Gradnje IGM

2006/07 Autocommerce Bled

2007/08 ACH Volley Bled

2008/09 ACH Volley Bled

2009/10 ACH Volley Bled

2010/11 ACH Volley Bled

2011/12 ACH Volley Ljubljana

2012/13 ACH Volley Ljubljana

2013/14 Salonit Anhovo

2014/15 ACH Volley Ljubljana

2015/16 Calcit Volleyball

2016/17 Calcit Volleyball

2017/18 ACH Volley Ljubljana

2018/19 ACH Volley Ljubljana

2019/20 ACH Volley Ljubljana

