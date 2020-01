Nič novega: za pokalno lovoriko stare znanke

V letošnji sezoni so se mariborske in koprske odbojkarice pomerile dvakrat, obakrat so se zmage veselile aktualne državne prvakinje, ki so v gosteh slavile s 3:1, doma pa 3:0. Tudi v prvi polfinalni tekmi pokalnega tekmovanja so bile v vlogi favoritinj, vlogo so popolnoma upravičile, čeprav so v prvem nizu zaostajale že za osem točk (17:9). V nadaljevanju so Primorke popustile in se pustile ujeti že na 20. točki, nato pa so igrale le še Štajerke, ki so se zanesljivo uvrstile v veliki finale.

Tam se bodo v sobotnem finalu udarile s Kamničankami, ki so v drugem polfinalu ugnale SIP Šempeter. Gostje so suvereno dobile prvi niz s 25:15, nato pa podobno kot Koprčanke v prvem polfinalu popustile in dopustile, da so se branilke naslova brez težav vrnile in prišle do zmage s 3:1 v nizih.

Pokal Slovenija, ženske, zaključni turnir: Polfinale:

Petek, 17. januar:

Nova KBM Branik : Luka Koper 3:0 (22, 13, 13)

Pintar 18, Lorber Fijok 17; Lucas 12, Cvetanovič 10



Calcit Volley : SIP Šempeter 3:1 (-15, 18, 15, 14) Finale:

Sobota, 18. januar:

18.00 Nova KBM Branik - Calcit Volley

