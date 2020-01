Kamnik bo (vsaj) za nekaj dni odbojkarska prestolnica Slovenije

Že samo dejstvo, da je Calcit Volley kandidiral za turnir, kaže na to, da ima domači klub, ki je letos povečal svoj proračun, velike načrte. Pred prvenstvom je vodstvo kluba napovedovalo, da si pri moških želijo biti vsaj v enem tekmovanju pred ACH-jem, v pokalu jim je to v zadnjih letih dvakrat že uspelo. Nadejajo si, da jim bo tudi letos, čeprav zaenkrat s sezono ne morejo biti zadovoljni. Po odličnem začetku so v nadaljevanju popustili, kar je s klopi odneslo Marka Brumna, na trenerskem mestu ga je zamenjal povratnik Gašper Ribič.

"Seveda imamo največje cilje, a zaenkrat razmišljamo le o Mariboru. Mariborčani imajo odlično ekipo, odličnega trenerja in bodo še kako nevarni," meni Ribič. Kamničani in Mariborčani so se letos že pomerili dvakrat, prvo medsebojno tekmo je s 3:0 dobil Calcit, pred božično-novoletnimi prazniki pa so jim Rok Možič in soigralci vrnili z isto mero. Štajerci vlogo favorita predajajo gostiteljem, a vedo, da so sposobni napraviti presenečenje.

Pleško ne podcenjuje nikogar

Matija Pleško med prazniki ni mogel računati na reprezentanta Slovenije in Srbije. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Manj možnosti za to ima Hiša na kolesih Triglav. Če bi Kranjčani premagali prvake iz Ljubljane, bi to pomenilo največjo senzacijo na slovenskih igriščih v zadnjih letih. ACH v zadnjem času ni kazal znakov slabosti, trener Matija Pleško sicer pravi, da se ekipi pozna, da med prazniki ni mogla računati na reprezentanta Matica Videčnika in Božidarja Vučićevića, ki v reprezentancah Slovenije in Srbije na kvalifikacijskem nastopu za olimpijske igre nista igrala vidne vloge, a meni, da so preostali fantje odlično trenirali in da so pripravljeni na boj.

"ACH ima na domačih igriščih vedno cilj, da zmaga na vsaki tekmi. A to lahko stori le, če ima pravi pristop. Nobene ekipe ne smemo podcenjevati, vsako moramo vzeti skrajno resno. Ne smemo preveč govoriti, svoje moramo pokazati na igrišču," je previden trener branilcev naslova, ki bodo lovili tretjo zaporedno pokalno lovoriko in 12. v zgodovini.

Rozman ne želi govoriti o vlogi favoritov

Gregor Rozman še ne razmišlja o finalu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Še uspešnejše kot ACH so v ženski konkurenci igralke Nove KBM Branika, najboljše so bile že 17-krat. Glede na rezultate v sezoni so tudi letos prve favoritinje, toda Calcit, branilec naslova, po kakovosti ne zaostaja, tako da mnogi menijo, da so možnosti 50:50.

"Vemo, kaj pomeni zaključni turnir igrati doma, vemo, da to pomeni tudi določen pritisk, vendar verjamem, da smo se z njim sposobni boriti. O vlogi favoritov ne bi želel govoriti, s tem se ne ukvarjamo, kajti najprej bo treba dobiti polfinalno tekmo s SIP Šempetrom, zato vse svoje misli usmerjamo samo v to tekmo," ne želi ničesar prehitevati Gregor Rozman, trener Calcit Volleyja, ki je pred polfinalno tekmo pokala Slovenije v petih dneh odigral tri tekme in vse tri dobil. Tudi tisto v zaostali tekmi šestega kroga domačega prvenstva, ko so prejšnji petek premagale prav Šempetranke.

Enako razmišljajo tudi v taboru Mariborčank, ki pa proti Luki Kopru kljub temu, da ima ta v svojih vrstah nekaj izkušenih igralk, v polfinalu ne bi smele imeti večjih težav, je še zapisal STA.