ACH Volley iz Rusije z osvojenim nizom

ACH Volley je 3. krogu lige prvakov gostoval proti ruskemu velikanu Novem Urengoju in klonil z 1:3. Ljubljančani so tekmo odlično odprli in dobili prvi niz, nato pa so Rusi prestavili v prestavo višje in prišli do nove zmage in novih treh točk. Oranžni zmaji so ruskim predstavnikom odščipnili niz, kar je bolje od Berlina, ki je pred tednom dni tukaj klonil z 0:3.