Odbojkarji ACH Volleyja so v drugi tekmi lige prvakov v Hali Tivoli gostili ruskega prvaka Kuzbas Kemerevo in ga po petih napetih in izenačenih nizih premagali s 3:2.

Ljubljančani so pokazali odlično predstavo. Z zanesljivim sprejemom so si omogočili uspešne napadalne akcije, v katerih je blestel predvsem Božidar Vučićević. Rusi, ki so igrali brez prvega zvezdnika, korektorja Viktorja Poletajeva, očitno tudi niso imeli pravega pristopa, kar so motivirani varovanci Matije Pleška znali izkoristiti. To je bil šele drugi poraz Kuzbasa v vseh letošnjih tekmovanjih.

V skupini B imajo vse štiri ekipe po zmago in poraz. ACH bo naslednjo tekmo v ligi prvakov igral v torek, 17. decembra, gostoval bo pri še eni ruski ekipi, Fakel Novem Urengoju.

