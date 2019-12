Postavna Brika navdušila v Romuniji, Mitja in Tonček odkimavata

Ne, nismo pozabili na naše odbojkarje v tujini. Pretekli konec tedna je bil zaradi svetovnih klubskih prvenstven malce okrnjen, mimogrede, Iza Mlakar je z Novaro na klubskem SP na Kitajskem zasedla četrto mesto , a vseeno je bilo na delu kar nekaj naših reprezentantov in drugih slovenskih odbojkarjev in odbojkaric.

Začnimo v Italiji, kjer sta Jani Kovačič in Jan Kozamernik, ki sta skupaj prišla do treh zmag. Kozica do dveh, nekdanji odbojkar ACH Volleyja pa ene. Klemen Čebulj je s Trentinom ta konec tedna počival in s soigralci le nemočno prek malih zaslonov opazoval dogajanje v Braziliji, kjer so brez boja svetovno krono predali italijanskemu rivalu, Lube Civitanovi. Kovačič je s soigralci s 3:0 premagal Padovo, imel je visok odstotek sprejema, je pa vseeno naredil dve napaki ob začetnem udarcu nasprotnika. Kozamernik je na dveh tekmah skupaj dosegel 15 točk, kar šest z blokom, in bil eden ključnih mož Milančanov.

Mitja Gasparini je z Nagojo izgubil še petič zapored, a to je še vedno drobiž v primerjavi s Tončkom Šternom. Foto: Grega Valančič / Sportida

Na Poljskem se nadaljuje črna serija Bydgoszcza in Tončka Šterna, ki je izgubil še 11. zapored in ostaja brez zmage. Tokrat ni bil razpoložen niti slovenski reprezentant in končal le z 11 točkami, kar je najmanj v tej sezoni. Tudi Alen Pajenk in Dejan Vinčić sta morala čestitati tekmecu, slabe novice pa prihajajo tudi z Japonske. Mitja Gasparini je z Nagojo zabeležil dva poraza, to je bil že peti zaporedni poraz. Na lestvici je Nagoja padla na šesto mesto, ki kot zadnje vodi v skupino za prvaka, a če bodo Izolan in soigralci tako nadaljevali ...

V Grčiji je svojo dobro formo potrdil Žiga Štern, ki je sredi tedna na povratni polfinalni tekmi grškega pokala s 3:2 premagal favoriziran Panathinaikos, a so se Atenčani kljub temu uvrstili v veliki finale. Malce tolažbe je prišlo v soboto, ko so Šternovi v gosteh premagali OFI. Slovenski reprezentant je skupaj v tem tednu dosegel 33 točk, kar je največ med vsemi legionarji.

Tina Grudina se je v Romuniji odlično znašla in je iz tedna v teden boljša. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kaj pa dekleta? Začnimo s Tino Grudino, ki je s svojo Stiinto vknjižila dve zmagi. Prvo v pokalu Challenge, drugo v prvenstvu, kjer je s fantastično predstavo dosegla kar 15 točk, kar je za blokerko odličen dosežek. Ob odličnem izkoristku v napadu je po tri točke dosegla še z blokom in začetnim udarcem. Sara Najdič je po dolgem času spet klonila, enako velja tudi za Evo Mori na Poljskem, v Grčiji pa sta Monika Potokar in Darja Eržen na treh tekmah dvakrat zmagali.

Potokarjeva je pri zmagi Panathinaikosa nad Thetisem dosegla 16 točk, Erženova pa pri slavju nad Markopoulom 11. Še boljša je bila z 21 točkami nekaj dni prej, a je PAOK takrat klonil proti Arisu z 2:3.

Moški:

Jan Kozamernik (Milano) Italija, 1. liga Milano : Vibo Valentia 3:1 8 točk - 3 bloki; 45-% napad (5/11) Milano : Piacenza 3:1 7 točk - 1 as, 3 bloki; 43-% napad (3/7) Jani Kovačič (Ravenna) Italija, 1. liga Ravenna : Padova 3:0 69-% sprejem, 50-% idealni (16 sprejetih žog, 2 napaki) Dane Mijatović (Brescia) Italija, 2. liga Ortona : Brescia 3:1 3 točke - 1 as, 2 bloka; 0-% napad (0/2) Dejan Vinčić (Czarni Radom) Poljska, 1. liga Czarni Radom : Suwalki 2:3 1 točka - 1 blok; 0-% napad (0/1) Alen Pajenk (Czarni Radom) Poljska, 1. liga Czarni Radom : Suwalki 2:3 9 točk - 2 asa, 3 bloki; 33-% (4/12) Tonček Štern (Bydgoszcz) Poljska, 1. liga Cuprum : Bydgoszcz 3:0 11 točk - 1 as; 38-% (10/26) Mitja Gasparini (Wolf Dogs Nagoja) Japonska, 1. liga Toray Arrows : Nagoja 3:1 2 točki; 25-% napad (2/8) Japonska, 1. liga Tokio : Nagoja 3:2 13 točk - 2 asa; 44-% napad (11/25) Christian Poglajen (Ziraat Bankasi) Turčija, 1. liga Ziraat Bankasi : Spor Toto 2:3 10 točk; 42-% napad (10/24) Danijel Koncilja (Cannes) Francija, 1. liga Tourcoing : Cannes 3:2 6 točk; 86-% napad (6/7) Gregor Ropret (Nantes) Francija, 1. liga Nice : Nantes 0:3 3 točke - 1 blok; 100-% napad (2/2) Jan Klobučar (Narbonne) Francija, 1. liga Narbonne : Poitiers 3:2 0 točk; štirikrat je serviral Nejc Pušnik (Zadruga Aich/Dob) Avstrija, 1. liga Zadruga : Graz 3:2 13 točk - 2 asa, 1 blok; 59-% napad (10/17) Liga MEVZA Waldviertel : Zadruga 0:3 3 točke; 50-% napad (3/6) Jure Kasnik (Zadruga Aich/Dob) Avstrija, 1. liga Zadruga : Graz 3:2 0 točk; enkrat je serviral Liga MEVZA Waldviertel : Zadruga 0:3 0 točk; dvakrat je serviral Žiga Štern (Foinikas Syros) Grški ligaški pokal, polfinale (povratna tekma) Foinikas Syros : Panathinaikos 3:2 18 točk - 1 as, 1 blok; 43-% napad (16/37) Grčija, 1. liga OFI : Foinikas Syros 2:3 15 točk; 52-% napad (15/29)

Ženske: