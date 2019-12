Iza Mlakar na Kitajsko po svetovno krono

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na torek se v Šaoksingu začenja svetovno klubsko prvenstvo za dekleta. Za svetovno krono se bo udarilo šest ekip. Dve prihajata iz Kitajske, dve iz Brazilije, dve iz Turčije in dve iz Italije. V igri za svetovno krono je tudi Novara, kjer igra najboljša slovenska odbojkarica zadnjih let Iza Mlakar. Prve nasprotnice Mlakarjeve in soigralk bodo azijske prvakinje, odbojkarice Bohai Bank.