Fifa bo namenila lep kupček denarja za klubsko SP

Moško klubsko svetovno prvenstvo bo na sporedu med 14. junijem in 13. julijem letos v ZDA. Na njem bo nastopilo 32 klubov iz vseh celin, medtem ko bo prvo žensko klubsko svetovno prvenstvo na sporedu 2028.

"Klubsko svetovno prvenstvo pod našim okriljem ne bo le vrhunec klubskega nogometa, ampak tudi živahen prikaz solidarnosti. Fifa se je odpovedala prihodku, ki ga bo ustvarila med tekmovanjem, v celoti ga bo razdelila med vse sodelujoče ekipe. Rezervni sklad Fife, ki je namenjen globalnemu razvoju nogometa po svetu, bo ostal nedotaknjen," je v zvezi s tem dejal prvi mož Fife Gianni Infantino.

Svet Fife je sprejel revidirano poročilo za obdobje med letoma 2023 in 2026. V tem obdobju pričakuje prihodek v višini 13 milijard dolarjev oziroma 12 milijard evrov prometa, kar 90-odstotkov tega zneska pa bo nato vrnjeno celinskim in nacionalnim zvezam.

Fifa je v začetku lanskega decembra opravila žreb za letošnje klubsko SP. V skupini A bodo igrali Palmeiras, Porto, Al Ahly in Inter Miami, v skupini B PSG, Atletico Madrid, Botafogo in Seattle Sounders, v skupini C Bayern München, Auckland City, Boca Juniors in Benfica, v skupini D pa Flamengo, Esperance Sportive, Chelsea in Leon.

Skupino E sestavljajo River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey in Inter Milano, skupino F Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan in Mamelodi Sundowns, skupina G Manchester City, Wydad, Al Ain in Juventus, skupino H pa Real Madrid, Al Hilal, Pachuca, RB Salzburg.

Po dve najboljši ekipi iz vseh osmih skupin se bodo uvrstile v osmino finala. Tekmovanje, ki bo organizatorjem v ZDA služilo kot priprava na svetovno prvenstvo 2026, bo potekalo na dvanajstih stadionih v enajstih mestih. Uvodno tekmo in finale bo gostil MetLife Stadium v New Jerseyju.