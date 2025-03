Blatter in Platini prepričana v oprostilno sodbo

Nekdanja predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Joseph Blatter in Evropske nogometne zveze (Uefa) Michel Platini sta se na začetku pritožbene obravnave glede obtožb goljufije v švicarskem Muttenzu izrekla za nedolžna in sta prepričana v novo oprostilno sodbo. Sodba bo izrečena 25. marca.

"Ko govorite o goljufijah, lažeh in prevarah, to nisem jaz, tega ni v mojem življenju," je ob prihodu na obravnavo v kratkem pogovoru s številnimi medijskimi predstavniki dejal Sepp Blatter, medtem ko je odvetnik Michela Platinija dodal: "Moj klient v celoti zavrača vse obtožbe."

Oseminosemdesetletni Blatter, ki je bil na današnji obravnavi videti zelo slaboten, in 69-letni Platini sta obtožena prevar, ponarejanja in zlorabe. Obtožba se nanaša na izplačilo dveh milijonov švicarskih frankov oziroma 2,123 milijona evrov, ki ga je nekdanji najbolj vplivni nogometni funkcionar iz Švice nakazal Platiniju leta 2011 za svetovalne storitve v času njegovega prvega predsedniškega mandata na čelu Fife. Švicarsko sodišče v Bellinzoniju je Blatterja in Platinija sicer leta 2022 oprostilo obtožb podkupovanja, a je tožilstvo po oprostilni sodbi vložilo pritožbo.

Michel Platini Foto: Reuters Blatter je na sodnem procesu, ki se je končal pred tremi leti, vseskozi razlagal, da je šlo za večletno poplačilo svetovalnih premij, predsednika obeh zvez pa sta se za znesek dogovorila ustno. Tožilstvo je na drugi strani zagovarjalo stališče, da Fifa ni imela pravne podlage, da Platiniju izplača omenjena dva milijona frankov.

Sodišče se je pred tremi leti odločilo za načelo "in dubio pro reo" in zaradi pomanjkanja dokazov dalo prav Blatterju in Platiniju ter ju oprostilo. Njun primer je dodobra zamajal mednarodno nogometno prizorišče, tako Blatter kot Platini sta zavoljo tega morala zapustiti svoja položaja.

Mesto predsednika Fife je februarja 2016 prevzel Švicar Gianni Infantino, septembra tega leta pa je prvi mož Uefe postal Aleksander Čeferin.