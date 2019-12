Bankirke vrnile Kamničankam in zavzele vrh lestvice

V sklopu 8. kroga lige MEVZA so odbojkarice Nove KBM Branika v slovenskem derbiju s 3:1 v nizih premagale kamniški Calcit in se mu tako maščevale za poraz s samega začetka sezone. Bankirke so zdaj same na vrhu lestvice, imajo tri več kot rivalke iz Kamnika.

Otvoritveno točko so boljše izkoristile igralke Kamnika, ki so večji del uvodnega niza vodile, domačinke so se jim na koncu seta približala na 20:22, a so Kamničanke uspele zadržati vodstvo in povedle z 1:0. V drugem setu so pobudo prevzele gostiteljice in ga dobile s 25:20. Nadaljevanje se je odvijalo po željah Mariborčank, tretji niz so dobile s 25:15, četrtega pa s 25:19 in tako slavile s 3:1.

"Vesele smo zmage, še posebej, ker v prvem nizu nismo prikazale najboljše igre. Vesela sem, da smo se uspešno vrnile, ni bilo lahko, a vsaka zmaga šteje," je po zmagi dejala sprejemalka Anita Sobočan.

Glavni trener Kamničank Gregor Rozman pa je po porazu razmišljal takole: "Maribor je zmagal, kot so si ga zaslužili. Danes je moja ekipa igrala zelo pod svojimi možnostmi, imeli smo svoje težave in očitno jih je bilo toliko, da jih Maribor ne bi izkoristil. Vedeli smo, kako moramo igrati, nismo se držali načrta in rezultat je 3 točke za Maribor."

Liga MEVZA, ženske, 8. krog:

Ponedeljek, 2. december:

Nova KBM Branik : Calcit Volley 3:1 (-22, 20, 15, 19)

Nova KBM Branik: Košenina 8, Pahor, Dobaj, Bračko 10, Stojiljković 5, Šijanec, Kramberger, Sobočan 15, Ramić, Pintar 12, Galič 8, Loreber Fijok 16.

Calcit Volley: Zbičajnik 1, Kotnik, Mihevc, P. Marušič 2, Š. Marušič, Mihalinec 5, Vovk 6, Brulec Kostič 17, Zlatkovič 6, Janežič, Charuk 12, Jerala, Kaker 3.