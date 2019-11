Kamničanke po preobratu do dveh točk, GEN-I Volley v Bosni

Med tednom so Kamničanke v prvi tekmi sedmega kroga 1. DOL za ženske sicer premagale Luko Koper s 3:1, vendar z igro niso navdušile. Da z njihovo trenutno formo ni nekaj v redu, je potrdil tudi poraz proti Kašteli pred tednom dni, pred porazom pa so bile tudi v nocojšnjem dvoboju z Zagrebčankami, ki so povedle z 2:0 v nizih, prve pa so v tie-breaku prišle do zaključne žoge za končno zmago. Na koncu so se je veselile domače odbojkarice, ki so se v srednjeevropski ligi po točkah izenačile z Novo KBM Branikom.

Calcit Volley: Zbičajnik 1, Kotnik (L), Mihevc, P. Marušič, Š. Marušič 1, Mihalinec 4, Vovk 13, Brulec Kostić 21, Zatković 15, Janežič (L), Charuk 17, Jerala, Kaker 11. Mladost Zagreb: Matić (L), Pavičić, Kačić-Bartulović, Butigan 5, Rajković (L), Štimać 5, Grbavica 11, Volmut 19, Freund 1, Marković 2, Deak, Vrbanc 20, Jurišić 10, Tomić 1.

Liga MEVZA, ženske, 7. krog:

Lestvica: