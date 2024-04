Po zmagi münchenskega Bayerna nad Arsenalom v četrtfinalu lige prvakov je znano tudi, da se je Red Bull Salzburg kot zadnja ekipa iz Evrope prebil na klubsko svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto med 15. junijem in 13,. julijem v ZDA. Gre za premierni nastop avstrijskega kluba v eliti.

Za severne sosede je uvrstitev še kako pomembna, saj naj bi po poročanju medijev klubi samo za udeležbo na tekmovanju prejeli približno po 50 milijonov evrov.

Evropa ima med 32 klubi, ki bodo nastopili na SP, 12 svojih predstavnikov, pri čemer ima vsaka država lahko na turnirju največ dva kluba. Angliji bi tretje mesto lahko zagotovil Arsenal, ki pa bi moral osvojiti ligo prvakov.

Na klubskem SP bodo ekipe razdeljene v osem skupin s po štirimi ekipami. Med nosilce na žrebu že sodijo Chelsea, Real Madrid in Manchester City, ki so v preteklih treh letih osvojili ligo prvakov. Z nastopi v Evropi pa so si udeležbo zagotovili tudi Bayern, Paris Saint-Germain, Inter, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, torinski Juventus ter madridski Atletico z Janom Oblakom.

* Doslej znani udeleženci klubskega SP 2025:

- Europa (12/12): Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern München, Paris Saint-Germain, Inter Milano, Porto, Benfica Lizbona, Borussia Dortmund, Juventus Torino, Atletico Madrid, Red Bull Salzburg;

- Južna Amerika (3/6): Fluminense, Flamengo, Palmeiras (vsi Brazilija);

- Severna in Srednja Amerika (3/5) Monterrey, Club Leon (oba Mehika), Seattle Sounders (ZDA);

- Afrika (2/4): Al Ahly (Egipt), Wydad Casablanca (Maroko);

- Azija (3/4): Al-Hilal (Savdska Arabija), Urawa Red Diamonds (Japonska), Ulsan (Južna Koreja);

- Oceanija (1/1): Auckland City FC (Nova Zelandija).



