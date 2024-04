V Barceloni se tepejo po glavi, 50 milijonov evrov bo namesto njih prejel Oblakov Atletico

Že več kot desetletje, odkar neprekinjeno vodi Atletico in spada med najboljše, a tudi najdražje trenerje na svetu, si Diego Simeone prizadeva, da bi rdeče-bele popeljal do zgodovinskega uspeha, evropskega naslova. Nekajkrat je bil zelo blizu, najbližje v letih 2014 in 2016, ko je v razburljivih finalih ostal praznih rok proti Realu. Verjel je, da bi lahko šel vsaj tako daleč tudi v tej sezoni. Zlasti sredi drugega polčasa, ko so njegovi varovanci vstali od mrtvih in v izjemni navijaški kulisi v Dortmundu izenačili na 2:2. A sledil je brutalen odgovor Borussie, ki mu Atletico ni bil kos.

Diego Simeone je na dvoboju v Dortmundu poskrbel za zelo viralno potezo. Foto: Guliverimage

Atletico je izgubil v Porurju z 2:4, prednost s prve tekme v Madridu (2:1) je splavala po vodi, španski velikan pa je zamudil še eno priložnost, da bi uresničil največji klubski cilj, postati evropski prvak. Ker je v bogati preteklosti izgubil že v treh velikih finalih, je želja še toliko večja.

Simeone padel na tla kot pokošen

Ko je napadalec Atletica Angel Correa na začetku drugega polčasa zapravil zelo zrelo priložnost za izenačenje na 2:2, zanimivo pa je, da je le nekaj minut pozneje resnično izenačil rezultat na 2:2, je njegov rojak in trener Diego Simeone od razočaranja padel na tla.

Čustven odziv Diega Simeoneja na zapravljeno priložnost Angela Corree:

Fotografi so prišli na svoj račun, to je bil prizor, ki je postal v trenutku viralen na spletu in je na nek način tudi preslikal večino tega, kar se je dogajalo Atleticu v Nemčiji, kjer je zapravil lepo priložnost, da bi se prvič po letu 2017 zavihtel v polfinale lige prvakov. Tako pa je moral Diego Simeone čestital stanovskemu kolegu Edinu Terziću, ki ga v polfinalu čakata obračuna s PSG.

Prihodnje leto si bodo napolnili denarnico v ZDA

Atleticu je bila lahko v poznih torkovih večernih urah, ko se je vračal proti Španiji, v tolažbo le usoda njihovega tekmeca iz La lige, Barcelone. Ker so Katalonci proti PSG zapravili možnost uvrstitve v polfinale lige prvakov (1:4), so si s tem zaprli tudi vrata sodelovanja na svetovnem klubskem prvenstvu v ZDA. Ta bo prihodnje leto pod okriljem Mednarodne nogometne zveze (Fifa) zaživel v novem formatu, ki prinaša obilico tekem in spektaklov, zlasti pa denarja. Nagradni sklad namreč znaša kar dve milijardi evrov, vsak udeleženec pa bo prejel za nastop vsaj 50 milijonov evrov. Na delu bo kar 32 klubov, od tega dobra tretjina (12) iz Evrope, šest pa jih bo prispevala Južna Amerika.

Kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak in soigralci imajo v žepu bogato vstopnico za klubsko svetovno prvenstvo v ZDA. Foto: Guliverimage

Nastopili bodo vsi evropski prvaki iz zadnjih štirih sezon ter še osem klubov na osnovi uspešnosti nastopov v ligi prvakov. Tako prihodnje leto med svetovno klubsko elito v ZDA ne bo Barcelone, saj bo Španijo kot drugi klub zastopal Atletico. Ker bo vsak udeleženec omenjenega tekmovanja prejel bogato nagrado, ta znaša kar 50 milijonov evrov, se lahko pri Barceloni, ki se v zadnjih letih otepa hudih finančnih težav, še bolj tolčejo po glavi, kako so lahko po ekspresnem vodstvu proti PSG (in zmagi na prvi tekmi v Parizu s 3:2) dovolili francoskemu prvaku, da jim zaklene vrata polfinala.

PSG je v torek premagal v gosteh Barcelono s 4:1 in se prebil med štiri najboljše v Evropi. Foto: Reuters

Barcelona bi resda morala za nastop na svetovnem klubskem prvenstvu preskočiti tudi polfinalno oviro in se uvrstiti v veliki finale, ki ga bo 1. junija gostil londonski Wembley. A Xaviju Hernandezu, ki ni skrival jeze nad sodniškimi odločitvami, in njegovim varovancem je spodletelo že v četrtfinalu.

Arsenal ali Salzburg? Rdeči biki navijajo za Bayern.

Evropske barve bodo na svetovnem klubskem prvenstvu tako zastopali Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Bayern München, PSG, Inter, Porto, Benfica, Borussia Dortmund, Juventus in Atletico, kandidata za zadnje mesto pa sta Red Bull Salzburg in Arsenal. Zadnja vstopnica se nasmiha serijskim prvakom Avstrije, topničarji pa bi si lahko zagotovil nastop na klubskem prvenstvu le v primeru, če bi osvojili ligo prvakov. Danes bodo gostovali na povratni četrtfinalni tekmi v Münchnu. Prva tekma v Londonu se je proti Bayernu končala z 2:2.

Arsenal bo danes gostoval v Münchnu, kjer v napadu Bayerna kraljuje Harry Kane, stari znanec topničarjev. Če želijo Londončani nastopiti na svetovnem klubskem prvenstvu, morajo nujno osvojiti ligo prvakov. Foto: Reuters

Kar se tiče evropskih udeležencev klubskega svetovnega prvenstva, se upošteva lestvica uspešnosti klubov v ligi prvakov za obdobje zadnjih štirih sezon. 32 ekip se bo prihodnje leto v ZDA potegovalo za svetovni naslov od 15. junija do 13. julija. Igrali bodo v osmih skupinah, za razliko od formata na svetovnih prvenstvih za reprezentance pa se ne bo igrala tekma za tretje mesto. Naslednji takšen turnir bo leta 2029.