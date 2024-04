Nogometni sladokusci so v zadnjih tednih priča atraktivnemu fenomenu. V četrtfinalu lige prvakov so padali zadetki kot po tekočem traku. Na prvih šestih tekmah jih je bilo doseženih kar 29, skoraj pet na srečanje! Ta teden na zadnjih dveh pa ne, samo trije v rednem delu in podaljšku. Bayern München je z 1:0 premagal in izločil Arsenal (2:2 na prvi tekmi) in tako še lahko reši sezono, v kateri bo ostal brez nemške lovorike. Manchester City in Real Madrid pa sta kljub siloviti ofenzivi sinjemodrih igrala 1:1. Po 120 minutah! Ob skupnem izidu 4:4 je to pomenilo, da so odločale 11-metrovke. Te so s 3:4 dobili Madridčani. Za konec evropske sezone Cityja sta strel z bele točke zapravila Bernardo Silva in Mateo Kovačić. Zmage Reala se je veselil tudi Luka Dončić.

Erling Haaland je imel dve lepi priložnosti z glavo. Foto: Reuters Manchester City in Real Madrid sta se prejšnji teden na stadionu Santiago Bernabeu v eni najbolj dinamičnih in spektakularnih četrtfinalnih tekem v zgodovini lige prvakov razšla brez zmagovalca (3:3). Lani sta se ekipi pomerili v polfinalu, na stadionu Etihad pa so domači za napredovanje v finale zmagali s kar 4:0. Že v 12. minuti tokratne tekme pa je bilo jasno, da se nekaj podobnega ne bo zgodilo. Vratar Ederson je prvi strel Rodryga še branil, odbitek pa je brazilski nogometaš le potisnil za njegov hrbet. Po prejetem zadetku pa so sinjemodri silovito krenili po izenačenje. Streli so si kar sledili: Erling Haaland je z glavo v 17. minuti streljal prek vrat; dve minuti pozneje pa zatresel prečko; odbito žogo je dobil Bernando Silva, a ni streljal natančno; v 27. minuti je z večje razdalje poskusil Kevin De Bruyne, a mu je Andrij Lunin brez težav branil. Ob koncu polčasa so bili Madridčani stisnjeni pred svoj gol, prisiljeni so bili igrati bunker. Zares nevarnih strelov Cityja do glavnega odmora sicer ni bilo več in tako je ostalo 0:1, a statistika strelov (13:5 proti golu) in kotov (9:0) pove veliko o premoči domače ekipe.

Kevin De Bruyne je zadel za izenačenje na 1:1. Foto: Reuters V drugem polčasu se je ofenziva Cityja samo nadaljevala, a je Lunin nizal obrambo za obrambo, Jacku Grealishu je branil v 47. in 70. minuti, vmes v 53. še Philu Fodenu. V 76. minuti pa je vendarle prišlo do izenačenja na 1:1, ko je odbitek v mrežo potisnil De Bruyne. In prav kapetan je bil najbolj nevaren tudi v zaključku tekme, v 78. in 82. minuti je imel dve izvrstni priložnosti. Še posebej drugo, ko mu je na piko za 11-metrovko podal Manuel Akanji, bi moral izkoristiti. Streljal je prek gola. Čeprav so domači napadali na vse pretege, je po rednem delu tekme ostalo 1:1 in dvoboj je šel v 15-minutna podaljška. Statistika pa prav neverjetna: 65-odstotna posest žoge za City, streli proti golu 27:6, streli na gol 10:3 in koti 15:0.

Pep Guardiola ni mogel verjeti: streljali so, imeli kote, a niso mogli zadeti še drugič. Foto: Reuters

Ob visokem ritmu tekme so v podaljšku nekateri komaj tekli po igrišču. Prekinitev je bilo vse več, trenerja sta opravila še zadnje menjave. Pri Cityju sta denimo na klop sedla Haaland in De Bruyne. Pravih strelov na gol pa ni bilo, še najlepšo priložnost je v zadnji minuti prvega podaljška zapravil Antonio Rudiger, ko je streljal mimo leve vratnice. V zadnjih minutah si je gola še naprej bolj želela domača ekipa, Real je samo čakal na 11-metrovke.

V prvi seriji 11-metrovk je le to zapravil izkušeni Luka Modrić, ki je tekmo začel med rezervisti. A so se domači navijači prehitro veselili: Bernando Silva in Mateo Kovačić sta nato zapravila svoj strele z bele pike. In evropska sezona se je za branilca naslova končala. Do konca so bili vsi ostali uspešni, zanimivo zadnji gol za Manchester je dal vratar Ederson.

Tekme je spremljal in prvi čestital Luka Dončić:

HALA MADRID Y NADA MAS!!! Siempre!!! — Luka Doncic (@luka7doncic) April 17, 2024

Nepopisno veselje nogometašev Reala, ko je v peti seriji 11-metrovko zadel Antonio Rüdiger. Foto: Reuters

Neuer in Kimmich v polfinale popeljala Bayern

Manuel Neuer je uspešno branil v prvem polčasu, tudi poskus Gabriela Martinellija v 31. minuti. Foto: Reuters Precej manj akcije je bilo v prvem polčasu na drugi sredini povratni tekmi četrtfinala, ko je Bayern München gostil londonski Arsenal. Prva tekma se je prav tako razpletla brez zmagovalca (2:2). Gol v gosteh v zadnjih letih ne šteje več. Doma so Bavarci prvi zapretili, a je v 24. minuti David Raya odbil žogo po strelu Jamala Musiale. Je bil pa to edini strel Bayerna znotraj okvira vrat v prvem polčasu. Igralec prvega polčasa je bil domači vratar Manuel Neuer, ki je v 30. in 31. minuti ubranil strela Martina Odergaarda in Gabriela Martinellija. Izenačenih prvih 45 minut tako še ni dalo odgovora, kdo bo zadnji polfinalist.

Drugi polčas je pripadel domačim, imeli so več žogo, tudi večkrat udarili proti golu (Leon Goretzka je že v drugi minuti zadel vratnico), a le enkrat znotraj okvira vrat. Je bilo pa to dovolj za vodstvo. V 63. minuti je podal Raphael Guerreiro, iz neposredne bližine pa zadel Joshua Kimmich. Topničarji niso niti enkrat sprožili na gol nasprotnika in tako končali evropsko sezono. Bayern je v polfinale napredoval s skupnim izidom 3:2 in ohranja upanja, da vendarle to sezono osvoji vsaj eno lovoriko. V Nemčiji je povsem pogorel.

Joshua Kimmich je junak Bayerna. Zabil je edini gol na povratni tekmi in Bavarci so se uvrstili v polfinale. Foto: Reuters

Polfinalne tekme bodo 30. aprila in prvega maja ter sedmega in osmega maja, finale pa bo v Londonu na Wembleyju prvega junija.

