Prvi favoriti Italijani, a Brazilci v Betimu še niso ostali brez lovorike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po do zdaj videnem so prvi favoriti za naslov odbojkarji Lube Civitanove, ki svetovnega naslova še nimajo.

Po do zdaj videnem so prvi favoriti za naslov odbojkarji Lube Civitanove, ki svetovnega naslova še nimajo. Foto: FIVB

Tudi na moški izvedbi klubskega svetovnega prvenstva so znani polfinali pari. V čudni izvedbi, kjer nastopajo le štiri ekipe, denimo branilca naslova Trentina v brazilskem Betimu sploh ni, se bosta v prvem polfinalu za vstop v finale pomerila domača Sada Cruzeiro in Zenit iz Kazana, v drugem pa prvi favorit za končni uspeh Lube Civitanova in katarski Al Rayyan.