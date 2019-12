ACH Volley ligo prvakov odprl s porazom v Berlinu

Odbojkarje ACH Volleyja so gladko izgubili uvodno tekmo letošnje lige prvakov v Berlinu. Tam so se pomerili z nemškim prvakom Recycling Volley Berlin, gostitelji pa so zmagal s 3:0 v nizih. Prvega so dobili s 25:21, drugega s 25:15, v tretjem pa so Ljubljančani le pokazali nekaj trdoživosti in izgubili s 24:26.