Uspešno maščevanja ACH Volleyja

Odbojkarji ACH Volleyja so se v vnaprej odigrani tekmi 10. kroga srednjeevropske lige v slovenskem derbiju v Kamniku premagali domači Calcit Volley s 3:1 in se tako Kamničanom maščevali za poraz z začetka sezone v Tivoliju.

Kamničani so letos odkrito napovedali, da bodo napadli ACH Volley na vseh frontah. Da mislijo resno, je pokazala prva medsebojna tekma srednjeevropske lige v Ljubljani, ki so jo dobili s 3:0. Tudi tokrat niso razočarali, bili so povsem enakovreden tekmec, toda Ljubljančani so vendarle imeli nekaj več dobrih obdobij, kar jim je na koncu prineslo zmago, s katero so še povečali vodstvo v srednjeevropski ligi. Najučinkovitejši igralec tekme je bil Petar Đirlić, ki je dosegel 22 točk, Jan Pokeršnik jih je k zmagi prispeval 18.

Calcit Volley: Pereira 1, Hribar, Bregar 13, Koncilja 8, Hebda 11, Jordanov, Planinc 1, Brulec 3, Kvas, Lakner, Kotnik 6, Štembergar Zupan 11, Lazar, Rotar.



ACH Volley: Flajs, Vučićević, Kumer, Purič 5, Pavlović, Satler, Dagostino, Đirlić 22, Okroglič 5, Vilimanović 4, Pokeršnik 18, Videčnik 8.

Pleško: Ne vem, komu smo se zamerili

"Točke so tu, to je najvažneje, a kakšnega presežka ni bilo. Vsaka čast Vilimanoviću, ki ga je včeraj odščipnilo v hrbtu, da ni mogel hoditi, danes pa je stisnil zobe in nam pomagal. Poškodoval se nam je spet tudi Matej Kök, ne vem, kdaj bom spet lahko računal nanj. Ne vem, komu smo se zamerili, res imamo ogromno zdravstvenih težav. Tudi termin tekme nam ni nikakor ustrezal. Pozno smo izvedeli zanj, ne vem, kdo je za to kriv. A morali smo ga sprejeti, čeprav nas že v torek v Berlinu čaka tekma lige prvakov," je po tekmi dejal trener ACH Volleyja Matija Pleško.

V ponedeljek bo Maribor po porazu proti Salonitu v domačem prvenstvu v dvorani Tabor gostil zagrebško Mladost, ki bi se ji lahko v primeru zmage približal le na točko zaostanka.

