ACH Volley na krilih fenomenalnega Hrvata ostal na vrhu lige MEVZA!

Slovenski prvaki so še drugič v sezoni premagali Waldviertel. Tako kot na prvi tekmi v Avstriji tudi tokrat tekmecem niso dopustili niti niza, z zmago pa se vrnili na prvo mesto, pred Calcitom imajo zdaj s tekmo več dve točki prednosti. V prvih dveh nizih dvomov, kdo ju bo dobil, ni bilo, v tretjem pa bi Avstrijci lahko podaljšali dvoboj, imeli so zaključno žogo in protinapad, a so se gostitelji z dvema blokoma rešili. V vrstah slovenskega prvaka je s 25 točkami blestel hrvaški korektor Petar Đirlić.

ACH Volley: Flajs, Vućičević, Kumer, Purič 7, Pavlović, Satler, Dagostino, Đirlić 25, Okroglič 2, Vilimanović 2, Pokeršnik 7, Videčnik 4, Kök 2.



Union Raiffeisen Waldviertel: Binder, Darmois 11, Bornemann 2, Bartoš 1, Tille, Fullerton 6, Boff 3, Hahn, Szarek 7, Siwczyk 4, De Vries 1, Borris 3.

Kamničani so prejšnji teden prekinili niz dveh porazov, začetek novega zmagovitega niza pa so potrdili v Zagrebu, kjer so ugnali soseda na lestvici, tretjeuvrščeno Mladost. Ta je morala po šestih dneh od poraza v Ljubljani priznati premoč še drugemu slovenskemu klubu. Proti ACH-ju niza ni osvojila, ga pa je proti Kamniku. In sicer tretjega, v katerem je izkoristila zaspan začetek slovenskih podprvakov.

Kamnik za ACH Volleyjem zaostaja dve točk. Foto: Klemen Brumec

Mladost Zagreb: Višić, Raić 22, Nikačević 9, Mitrašinović 2, Bakonji 5, Kovačević 3, Šarčević, Oršolić, I. Đirlić, Marelić 9, Polujan 13, Dukić 2.



Calcit Volley: Pereira 14, Hribar, Bregar 12, Koncilija 7, Hebda 14, Jordanov, Planinc, Brulec 3, Kvas, Kotnik, Štembergar Zupan 13, Lazar, Rotar 1.

Mariborskim odbojkarjem ni uspelo zabeležiti še tretjega zaporednega "dvojčka", ni jim uspelo, da bi petkovi zmagi v državnem prvenstvu dodali še zmago v srednjeevropski ligi. A spet niso razočarali svojih navijačev, saj so bili Zadrugi Dob, ki je v Pliberku letos ugnala tudi ACH Volley, povsem enakovredni. Tekmo je odločil šele skrajšani, peti niz, po katerem pa so morali gostiteljem, ki so se po porazu v Kamniku, vrnili na zmagovita pota, vendarle stisniti roko, za kaj več kot točko pa jim je najbrž zmanjkalo predvsem moči.

Zadruga Dob: Stelmach, Landfahrer 1, Hruška 14, Steiner, Palgut 4, Miranda de Alcantara 17, Kolev 23, Mlynarčik 19, Pušnik 6, Krassnig, Tröthann, Grabmüller, Kasnik.



Maribor: Hafner 1, Planinšič, Mulec 7, Detela 13, Koblar, Možič 20, Donik 15, Uremovič 8, Bračko, Kovačič, Herman 1, Planinšič 2, Košenina, Šijanec.

Liga MEVZA, moški, 8. krog:

Vnaprej odigrana tekma 13. kroga:

Lestvica: