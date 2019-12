Izjemno: poglejte, kaj je uspelo Evi in Maji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V preteklem 2. krogu lige prvakinj sta se v izboru najlepših obrambnih akcij znašli kar dve Slovenki. To sta podajalka poljskega LKS Eva Mori in libero Nove KBM Branika Maja Pahor. Morijeva je navdušila z odlično "povalko" in nato še blokom za točko, Pahorjeva pa je najprej rešila slab sprejem Lorene Lorber Fijok, nato pa na izjemen način ''ulovila" še udarec Gabriele Braga Guimaraes.