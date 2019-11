Ni šlo, Mariborčanke ekspresno izgubile proti Turkinjam.

V drugem krogu odbojkarske lige prvakinj so odbojkarice Nove KBM Branika doživele še drug poraz. Z 0:3 (-13, -17, -14) v nizih so pred domačimi navijači izgubile proti turškemu velikanu, ekipi VakifBank iz Istanbula.

Slovenske prvakinje, ki so v uvodnem krogu v gosteh z 0:3 izgubile proti Lokomotivi iz Kaliningrada, so tudi na drugi tekmi morale priznati premoč tekmicam. To so bile štirikratne zmagovalke lige prvakinj (2011, 2013, 2017, 2018) iz Istanbula, ki so tudi s svojo višino (kar nekaj odbojkaric turške ekipe v višino meri krepko čez 190 centimetrov) povsem prevladovale v mariborski dvorani. Še enkrat več se je tako potrdilo, da bo za Mariborčanke v težki skupini uspeh že vsak osvojen niz.

Izbranke Radovana Gačića so v prvem nizu korak držale do izida 8:10, zatem pa so Turkinje s tremi zaporednimi točkami pobegnile na 13:8. Pozneje so le še povečevale prednost, ki je znašala največ prav ob koncu niza.

V drugem nizu so bile gostiteljice v uvodu sicer spet kos tekmicam, ki pa so svojo kakovost v tem delu igre pokazale še hitreje kot v prvem nizu. Hitro so prišle do vodstva z 8:4, ki so ga nato še plemenitile. Ko so povedle s 15:8, je bilo jasno, da bo tudi drugi niz pripadel izbrankam Giovannija Guidettija. Z blokom, ki je bil eno ključnih orožij gostij, je niz v prid slednjih končala Cansu Özbay.

V tretjem nizu se slika na igrišču ni spremenila, gostje so prevladovale, hitro pobegnile na 7:2, ko so povedle z 18:9, pa je bilo jasno, da tudi v tem delu ne bo presenečenja.

Nova KBM Branik : VakifBank Istanbul 0:3 (-13, -17, -14).

Dvorana Lukna, gledalcev 1400, sodnika: Aro (Finska) in Schimpl (Slovaška).



Nova KBM Branik: Milošič, Košenina 6, Pahor, Dobaj, Bračko 4, Stojiljković, Šijanec, Kramberger, Sobočan 9, Ramić, Pintar 7, Galić, Lorber Fijok 9, Krajnc.

VakifBank: Örge, Özbay 1, Gurkaynak, Ismailoglu 5, Braga Guimaraes 7, Haak 19, Eren, Yilmaz 1, Karakurt 9, Rašić 7, Ognjenović 5, Günes 7.

Morijeva do zmage po preobratu, Mlakarjeva v Nemčiji

Že v torek se je druge zmage v ligi prvakinj razveselila Eva Mori, ki je z LKS po preobratu s 3:2 premagala ukrajinski Himik. Slovenska podajalka je k zmagi prispevala 4 točke. Drugo zmago v skupini C bo danes z Novaro lovila tudi Iza Mlakar. S soigralkami gostuje pri Stuttgartu

Liga prvakinj, 2. krog:

Skupina B:

Skupina A:

Skupina C:

Skupina D:

Skupina E: